Banco Mumbuca lança 'Mumbuca Pay' e reforça apoio ao cooperativismo em Maricá

A Prefeitura de Maricá lançou nesta terça-feira (26), por meio do Banco Mumbuca, o Mumbuca Pay, nova ferramenta digital de pagamentos voltada aos comerciantes credenciados à moeda social do município. O lançamento ocorreu durante a inauguração oficial da Casa do Empreendedor das Cooperativas, espaço criado para fortalecer o cooperativismo e a economia solidária na cidade.

Durante a cerimônia, o secretário de Economia Solidária, Matheus Gaúcho, destacou o orgulho de participar do desenvolvimento do município e celebrou os 212 anos de Maricá. “Parabenizar nossa amada Maricá, cidade que eu sou nascido e criado, cidade que eu amo e não troco por nada”, afirmou. O secretário também ressaltou o trabalho desenvolvido junto às cooperativas da cidade e a parceria firmada com o Sebrae. “Hoje a gente está assinando a nossa parceria com o Sebrae. Vêm mais trabalhos e mais parcerias por aí”, completou.

O secretário de Economia Solidária, Matheus Gaúcho | Foto: Layla Mussi

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A coordenadora da Casa do Empreendedor das Cooperativas, Ludmila Mello, explicou que o espaço oferece consultorias jurídicas, contábeis e administrativas gratuitas para cooperativas, associações e microempreendedores individuais (MEIs).

“A Casa do Empreendedor das Cooperativas atua fazendo consultorias jurídicas, contábil e administrativa para cooperativas e associações da cidade”, explicou. Segundo ela, o principal objetivo é fortalecer o cooperativismo local e ampliar oportunidades de geração de renda. “O nosso objetivo é criar um grande ecossistema do cooperativismo na cidade”, declarou.

A coordenadora da Casa do Empreendedor das Cooperativas, Ludmila Mello | Foto: Layla Mussi

Ludmila também apresentou números do projeto. “Nesses 10 meses nós atendemos mais de 60 coletivos. Foram mais de 300 consultorias prestadas”, destacou.

A presidente do Banco Mumbuca, Manoela Melo, afirmou que a iniciativa representa a consolidação de um projeto iniciado ainda durante a pandemia.

A presidente do Banco Mumbuca, Manoela Melo | Foto: Layla Mussi

“Quando a gente fala de fortalecimento do empreendedorismo da cidade, das cooperativas e da economia das famílias, a gente fala de projetos como esse”, afirmou. Ela também reforçou o compromisso do banco com os coletivos locais. “Contem comigo e com o Banco Mumbuca para financiar todos esses coletivos que estão sendo formados”, disse.

Representando o Sebrae, Leandro destacou a importância do espaço para incentivar novos empreendedores e auxiliar no crescimento dos negócios.

“Esse espaço é um espaço de realização de sonhos, porque muitos negócios começam no sonho e na ideia”, afirmou. Segundo ele, a parceria também prevê capacitação e apoio à gestão dos empreendimentos. “A ideia é que esses empreendedores estejam preparados para ter uma gestão eficiente e sustentável”, completou.

O superintendente do Sistema OCB Rio, Abdunasser, elogiou o modelo implantado em Maricá e afirmou que iniciativas como essa são raras no país.

“O que vocês têm aqui hoje não é trivial. Não é qualquer cidade e não é qualquer gestão que faz esse tipo de aposta”, declarou. Ele também destacou o potencial do cooperativismo no município. “Vocês precisam ser uma Maricá forte e cooperativista”, disse.

A deputada estadual Rosangela Zeidan também participou da cerimônia e falou sobre o impacto social da economia solidária. “O que a gente faz com a economia solidária e com as cooperativas é movimentar vidas”, afirmou. A parlamentar também destacou a importância da inclusão das mulheres nos projetos cooperativistas. “A gente precisa organizar essas mulheres nas cooperativas e transformar vidas através desses projetos”, concluiu.

A deputada estadual Rosangela Zeidan | Foto: Layla Mussi

O evento foi encerrado com a assinatura do termo de parceria entre as instituições envolvidas e homenagens aos 212 anos de Maricá.