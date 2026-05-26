Banco Mumbuca lança 'Mumbuca Pay' e reforça apoio ao cooperativismo em Maricá
O lançamento ocorreu durante a inauguração oficial da Casa do Empreendedor das Cooperativas
A Prefeitura de Maricá lançou nesta terça-feira (26), por meio do Banco Mumbuca, o Mumbuca Pay, nova ferramenta digital de pagamentos voltada aos comerciantes credenciados à moeda social do município. O lançamento ocorreu durante a inauguração oficial da Casa do Empreendedor das Cooperativas, espaço criado para fortalecer o cooperativismo e a economia solidária na cidade.
Durante a cerimônia, o secretário de Economia Solidária, Matheus Gaúcho, destacou o orgulho de participar do desenvolvimento do município e celebrou os 212 anos de Maricá. “Parabenizar nossa amada Maricá, cidade que eu sou nascido e criado, cidade que eu amo e não troco por nada”, afirmou. O secretário também ressaltou o trabalho desenvolvido junto às cooperativas da cidade e a parceria firmada com o Sebrae. “Hoje a gente está assinando a nossa parceria com o Sebrae. Vêm mais trabalhos e mais parcerias por aí”, completou.
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A coordenadora da Casa do Empreendedor das Cooperativas, Ludmila Mello, explicou que o espaço oferece consultorias jurídicas, contábeis e administrativas gratuitas para cooperativas, associações e microempreendedores individuais (MEIs).
“A Casa do Empreendedor das Cooperativas atua fazendo consultorias jurídicas, contábil e administrativa para cooperativas e associações da cidade”, explicou. Segundo ela, o principal objetivo é fortalecer o cooperativismo local e ampliar oportunidades de geração de renda. “O nosso objetivo é criar um grande ecossistema do cooperativismo na cidade”, declarou.
Ludmila também apresentou números do projeto. “Nesses 10 meses nós atendemos mais de 60 coletivos. Foram mais de 300 consultorias prestadas”, destacou.
A presidente do Banco Mumbuca, Manoela Melo, afirmou que a iniciativa representa a consolidação de um projeto iniciado ainda durante a pandemia.
“Quando a gente fala de fortalecimento do empreendedorismo da cidade, das cooperativas e da economia das famílias, a gente fala de projetos como esse”, afirmou. Ela também reforçou o compromisso do banco com os coletivos locais. “Contem comigo e com o Banco Mumbuca para financiar todos esses coletivos que estão sendo formados”, disse.
Representando o Sebrae, Leandro destacou a importância do espaço para incentivar novos empreendedores e auxiliar no crescimento dos negócios.
“Esse espaço é um espaço de realização de sonhos, porque muitos negócios começam no sonho e na ideia”, afirmou. Segundo ele, a parceria também prevê capacitação e apoio à gestão dos empreendimentos. “A ideia é que esses empreendedores estejam preparados para ter uma gestão eficiente e sustentável”, completou.
O superintendente do Sistema OCB Rio, Abdunasser, elogiou o modelo implantado em Maricá e afirmou que iniciativas como essa são raras no país.
“O que vocês têm aqui hoje não é trivial. Não é qualquer cidade e não é qualquer gestão que faz esse tipo de aposta”, declarou. Ele também destacou o potencial do cooperativismo no município. “Vocês precisam ser uma Maricá forte e cooperativista”, disse.
A deputada estadual Rosangela Zeidan também participou da cerimônia e falou sobre o impacto social da economia solidária. “O que a gente faz com a economia solidária e com as cooperativas é movimentar vidas”, afirmou. A parlamentar também destacou a importância da inclusão das mulheres nos projetos cooperativistas. “A gente precisa organizar essas mulheres nas cooperativas e transformar vidas através desses projetos”, concluiu.
O evento foi encerrado com a assinatura do termo de parceria entre as instituições envolvidas e homenagens aos 212 anos de Maricá.