Jovem sofre acidente de moto na manhã desta segunda-feira (11) em Itaipuaçu

Uma jovem identificada apenas como Clarice, sofreu um acidente de moto no início da manhã desta segunda-feira (11), na Rua 83, em Itaipuaçu. A colisão aconteceu por volta das 5h50, esquina com a Rua 37, próximo a Orla de Itaipuaçu. De acordo com relatos de moradores, a jovem pilotava uma moto Honda PCX quando perdeu o controle e bateu contra uma pequena pilastra às margens da via.

Clarice estaria sozinha no momento do acidente e pessoas que passavam pelo local de moto teriam parado para prestar auxílio até a chegada do socorro. A jovem ferida foi socorrida pelos Bombeiros Militares da Base de Itaipuaçu e levada para o Hospital Municipal Dr.Ernesto Che Guevara, em São José.

Leia também:

Flagrantes de imprudência assustam motoristas no Rio

Niterói terá IPTU Social para moradias da Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida





Informações sobre o estado de saúde da jovem não foram divulgadas.