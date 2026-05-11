Flagrantes de imprudência assustam motoristas no Rio

Ele tenta enxergar a pista por uma pequena fresta entre o capô e o compartimento do motor - Foto: Reprodução

Ele tenta enxergar a pista por uma pequena fresta entre o capô e o compartimento do motor - Foto: Reprodução

Circulam nas redes sociais imagens que mostram flagrantes de perigo no trânsito, as situações chamaram a atenção de quem circulava nos últimos dias por vias importantes do Rio. No Viaduto 31 de março, perto do Sambódromo, um condutor foi filmado dirigindo com o capô do carro completamente aberto. Ele seguia no sentido Túnel Santa Bárbara.

Nas imagens, é possível observar que ele tenta enxergar a pista por uma pequena fresta entre o capô e o compartimento do motor, colocando em risco a própria segurança e a de outros motoristas que circulam pela via. A imagem foi feita por um outro motorista que passava pelo local. Procurada, a Guarda Municipal não se pronunciou.

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Em uma outra imagem que circula na rede social, vemos outro flagrante. Desta vez na Ponte Rio-Niterói, um motociclista foi filmado pilotando, no sentido Niterói, com apenas uma das mãos. Na outra, ele carregava um equipamento grande de metal. A concessionária EcoVias Ponte, responsável pela via, ainda não se manifestou.