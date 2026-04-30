Instituto dos Sonhos promove Sarau da Escola de Música com entrada gratuita em São Gonçalo - Foto: Arthur Figueiredo

Instituto dos Sonhos promove Sarau da Escola de Música com entrada gratuita em São Gonçalo - Foto: Arthur Figueiredo

O Instituto dos Sonhos realiza, entre os dias 5 e 7 de maio (terça a quinta-feira), sempre às 15h, o Sarau da Escola de Música, no Clube Tamarilândia, em São Gonçalo. Com apresentações gratuitas e abertas à comunidade, o evento reúne alunos, familiares e o público em geral em três dias dedicados à música e à valorização de novos talentos.

A iniciativa é promovida pela Escola de Música do Instituto dos Sonhos, projeto social que utiliza a arte como ferramenta de transformação, inclusão e desenvolvimento. Durante o sarau, o público poderá acompanhar apresentações de violão e violino, em um repertório que evidencia o aprendizado e a evolução dos alunos ao longo das atividades formativas.

Mais do que um momento de apresentação, o evento busca aproximar a comunidade do universo musical de forma leve, acessível e educativa, além de reforçar o impacto da música na construção de novas oportunidades para crianças e jovens.

Leia também:

Incêndio destrói estabelecimento comercial na zona sul do Rio



Trabalhadores se reúnem em ato contra a escala 6x1 no Alcântara, em São Gonçalo



Fundador e mantenedor da Escola de Música, o Instituto dos Sonhos é uma Organização da Sociedade Civil que desenvolve soluções para a Economia Criativa e no Terceiro Setor, gerando oportunidades por meio da cultura, da educação, da inovação e da sustentabilidade, com o objetivo de tornar sonhos possíveis e impulsionar a prosperidade.

Fundado por Rafael Vieira, o Instituto tem como missão promover soluções sociais nas áreas da cultura, do esporte e do meio ambiente, contribuindo para a geração de renda, a ampliação do acesso à educação, a promoção da saúde, o fortalecimento da confiança no futuro e a construção de trajetórias de prosperidade, tendo como eixo central a realização de sonhos.

Além da Escola de Música, que atende cerca de 500 alunos em ações formativas continuadas, o Instituto dos Sonhos mantém a Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), um dos mais importantes corpos artísticos do Estado do Rio de Janeiro, reunindo músicos de excelência de diversos municípios da Região Metropolitana e da Região Serrana.

O Instituto também desenvolve o jogo educativo Recycle Rio, voltado à sustentabilidade e ao turismo consciente. Realiza e produz festivais, atua na organização de festas populares, como arraiás juninos e o carnaval de rua, e mantém o Hub IS, único hub criativo do município de São Gonçalo, com uma incubadora de projetos voltada a iniciativas culturais e criativas do território.

Programação:

Dia 5 de maio - Apresentação de violão

Dia 6 de maio - Apresentação de violão

Dia 7 de maio - Apresentação de violino

Serviço:

Sarau Escola de Música

Datas: Dias 5, 6 e 7 de maio (terça, quarta e quinta-feira),

Horário: A partir das 15h

Local: Clube Tamarilândia (Rua José do Patrocínio, 86 - Porto Novo - São Gonçalo)

Entrada: Gratuita