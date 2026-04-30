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Instituto dos Sonhos promove Sarau da Escola de Música com entrada gratuita em São Gonçalo

Projeto social reúne alunos em três dias de apresentações abertas ao público

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de abril de 2026 - 16:13
Instituto dos Sonhos promove Sarau da Escola de Música com entrada gratuita em São Gonçalo
Instituto dos Sonhos promove Sarau da Escola de Música com entrada gratuita em São Gonçalo -

O Instituto dos Sonhos realiza, entre os dias 5 e 7 de maio (terça a quinta-feira), sempre às 15h, o Sarau da Escola de Música, no Clube Tamarilândia, em São Gonçalo. Com apresentações gratuitas e abertas à comunidade, o evento reúne alunos, familiares e o público em geral em três dias dedicados à música e à valorização de novos talentos.

A iniciativa é promovida pela Escola de Música do Instituto dos Sonhos, projeto social que utiliza a arte como ferramenta de transformação, inclusão e desenvolvimento. Durante o sarau, o público poderá acompanhar apresentações de violão e violino, em um repertório que evidencia o aprendizado e a evolução dos alunos ao longo das atividades formativas.

Mais do que um momento de apresentação, o evento busca aproximar a comunidade do universo musical de forma leve, acessível e educativa, além de reforçar o impacto da música na construção de novas oportunidades para crianças e jovens.

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Fundador e mantenedor da Escola de Música, o Instituto dos Sonhos é uma Organização da Sociedade Civil que desenvolve soluções para a Economia Criativa e no Terceiro Setor, gerando oportunidades por meio da cultura, da educação, da inovação e da sustentabilidade, com o objetivo de tornar sonhos possíveis e impulsionar a prosperidade.

Fundado por Rafael Vieira, o Instituto tem como missão promover soluções sociais nas áreas da cultura, do esporte e do meio ambiente, contribuindo para a geração de renda, a ampliação do acesso à educação, a promoção da saúde, o fortalecimento da confiança no futuro e a construção de trajetórias de prosperidade, tendo como eixo central a realização de sonhos.

Além da Escola de Música, que atende cerca de 500 alunos em ações formativas continuadas, o Instituto dos Sonhos mantém a Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), um dos mais importantes corpos artísticos do Estado do Rio de Janeiro, reunindo músicos de excelência de diversos municípios da Região Metropolitana e da Região Serrana.

O Instituto também desenvolve o jogo educativo Recycle Rio, voltado à sustentabilidade e ao turismo consciente. Realiza e produz festivais, atua na organização de festas populares, como arraiás juninos e o carnaval de rua, e mantém o Hub IS, único hub criativo do município de São Gonçalo, com uma incubadora de projetos voltada a iniciativas culturais e criativas do território.

Programação: 

Dia 5 de maio - Apresentação de violão

Dia 6 de maio - Apresentação de violão

Dia 7 de maio - Apresentação de violino

Serviço:

Sarau Escola de Música

Datas: Dias 5, 6 e 7 de maio (terça, quarta e quinta-feira),

Horário: A partir das 15h

Local: Clube Tamarilândia (Rua José do Patrocínio, 86 - Porto Novo - São Gonçalo)

Entrada: Gratuita

Tags:

Escola de música São Gonçalo

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