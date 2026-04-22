Prefeitura de Maricá oferece emissão de documentos e serviços gratuitos neste sábado (25)
Iniciativa acontece em Guaratiba e reúne atendimentos como atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e atendimento do Procon
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove neste sábado (25), a partir das 9h, uma ação social no bairro de Guaratiba, reunindo diversos órgãos municipais e concessionárias para facilitar o acesso da população a serviços essenciais. A iniciativa acontece no Clube Guaratiba e reúne atendimentos voltados à documentação, assistência social, direitos do consumidor, saúde e meio ambiente.
A distribuição de senhas para emissão de identidade será realizada a partir das 9h e é limitada. A orientação é que os moradores cheguem com antecedência e levem documentos originais e comprovante de residência para agilizar o atendimento.
Durante o mutirão, os moradores poderão emitir documentos, atualizar o Cadastro Único (CadÚnico), acessar serviços do Banco Mumbuca, além de contar com atendimento do Procon, de concessionárias como Águas do Rio e Enel e da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar).
Leia também:
Justiça do Rio determina que Lyon pague dívida de R$ 122 milhões ao Botafogo em três dias
‘Proteção’: filme produzido por gonçalenses emociona ao abordar racismo e ancestralidade
A programação também inclui campanha de vacinação e doação de mudas, ampliando o atendimento à população com ações voltadas à saúde e sustentabilidade.
Serviço
Ação social em Guaratiba
Data: Sábado, 25 de abril
Horário: A partir das 9h
Local: Clube Guaratiba
Endereço: Rua Militão Rodrigues de Moura, Qd. G, Lt. 6 – Guaratiba