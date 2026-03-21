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São Gonçalo realiza obras em via após erosão devido às chuvas

Rua no Jóquei receberá requalificação completa após contenção

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de março de 2026 - 08:27
A equipe está atuando na contenção da área atingida e na implementação de uma nova rede de drenagem
A equipe está atuando na contenção da área atingida e na implementação de uma nova rede de drenagem -

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo iniciou, na última semana, intervenção emergencial na Rua Professora Aida de Souza Faria, no Jóquei. A via sofreu erosão do solo, após as fortes chuvas que atingiram a cidade no último mês de fevereiro. Nesta sexta-feira (20), as equipes iniciaram a instalação de manilhas para recuperar e estabilizar o trecho afetado por deslizamento de terra.

A equipe está atuando na contenção da área atingida e na implementação de uma nova rede de drenagem, com o objetivo de melhorar o escoamento da água das chuvas e evitar novos deslizamentos.

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Entre os serviços realizados, também estão o assentamento de aduelas de concreto, preparação do berço para receber as estruturas, seguida do reaterro do trecho que cedeu. A secretaria também irá construir novas calçadas e asfaltar a via, proporcionando mais acessibilidade e melhores condições de tráfego.

“É muito bom ver essa região, que sempre foi abandonada, recebendo atenção e melhorias. Não vejo a hora de ver essa rua pronta”, afirmou o morador Jorge Luiz Ferreira.

A intervenção tem como foco não apenas a recuperação da via, mas também a prevenção de novos deslizamentos devido a eventos climáticos.

Tags:

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