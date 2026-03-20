Vermelhinhas completam 5 anos e projetam Maricá como sede do maior sistema gratuito de bicicletas do país

Com previsão de alcançar em breve 70 estações adultas e 700 bicicletas - além de dez estações infantis com cem unidades - o sistema já é a maior iniciativa pública de bicicletas compartilhadas gratuitas do país - Foto: Divulgação

Com previsão de alcançar em breve 70 estações adultas e 700 bicicletas - além de dez estações infantis com cem unidades - o sistema já é a maior iniciativa pública de bicicletas compartilhadas gratuitas do país - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes, celebra neste sábado (21/03) os cinco anos das Vermelhinhas, sistema gratuito de bicicletas que se consolidou como um dos principais símbolos de inclusão social, sustentabilidade e qualidade de vida no município. Mais do que um meio de transporte, a iniciativa garante à população o direito de se deslocar com autonomia, dignidade e sem custo.

Com previsão de alcançar em breve 70 estações adultas e 700 bicicletas - além de dez estações infantis com cem unidades - o sistema já é a maior iniciativa pública de bicicletas compartilhadas gratuitas do país. Atualmente, são 63 estações adultas e 10 infantis distribuídas pelos quatro distritos da cidade, ampliando o acesso ao transporte sustentável para milhares de moradores.

"Nossa meta é chegar ao próximo ano com 80 estações, 70 adultas e dez infantis, acompanhando o crescimento da cidade. Queremos ir além, implantando bicicletas para pessoas com deficiência e firmando parcerias estratégicas com as secretarias de Saúde, Segurança e da Mulher. Vamos consolidar Maricá como lugar de sucesso em mobilidade ativa e sustentável para o Brasil e para o mundo”, disse o presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad.

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Ao longo desses cinco anos, as Vermelhinhas têm contribuído diretamente para a redução da emissão de poluentes, incentivando hábitos mais saudáveis e integrando diferentes regiões da cidade, especialmente em trajetos curtos. O serviço também gera economia no orçamento para as famílias.

"As Vermelhinhas consolidam um modal de transporte de tarifa zero que garante o direito de ir e vir em Maricá para todos os moradores, trabalhadores e visitantes. E, mais do que um projeto, representam um direito à mobilidade ativa e acessível que transforma a qualidade de vida das pessoas", completou Haddad.

Integração e pioneirismo na Tarifa Zero

O sucesso das Vermelhinhas faz parte de um sistema mais amplo que transformou Maricá em referência nacional em mobilidade gratuita. A cidade é pioneira no Brasil ao oferecer três modais públicos integrados sem cobrança de passagem: os ônibus Vermelhinhos, as bicicletas Vermelhinhas e, mais recentemente, as vans municipais.

Com 158 ônibus em operação, distribuídos em 49 linhas, o sistema de ônibus Tarifa Zero registra mais de 3,2 milhões de deslocamentos por mês, gerando impacto direto na renda da população. Já as 59 vans, organizadas em 22 linhas, ampliam a cobertura do serviço, alcançando áreas não atendidas diretamente pelos ônibus.