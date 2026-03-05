A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, realizou nesta quarta-feira (04/03) o lançamento das aulas de teatro do Programa Viver Bem, no polo de São José do Imbassaí. A iniciativa amplia as atividades culturais oferecidas à população e promove inclusão, socialização e desenvolvimento pessoal por meio da arte.

As aulas são gratuitas e voltadas para diferentes faixas etárias, com foco na expressão corporal, comunicação, criatividade e fortalecimento da autoestima. O objetivo da atividade é desenvolver as habilidades artísticas dos alunos, além de estimular a atuação em grupo.

Leia também:

Maricá lança aulas de teatro gratuitas e amplia atividades culturais à população

Desfile da Unidos do Viradouro altera trânsito no Centro de Niterói

“Durante as aulas, nosso foco será mostrar todas as vertentes que o teatro pode alcançar. Ele vai além da técnica e dos palcos. É um auxílio para a nossa vida pessoal. Habilidades emocionais, expressões artísticas e criatividade são alguns dos pontos que a arte teatral consegue desenvolver”, explicou a professora de teatro e atriz Adriana Azevedo.

Nesta primeira aula, foram realizados exercícios vocais e de respiração com os alunos, além das primeiras interpretações de personagens. “Eu amo o teatro porque aqui podemos ser quem quisermos. É uma oportunidade única que estou tendo de fazer aulas de algo que gosto muito”, disse a aluna Adriana Vieira, moradora de São José do Imbassaí.

Para participar da atividade, basta comparecer ao polo de São José do Programa Viver Bem com identidade, CPF e comprovante de residência. As aulas acontecem todas às quartas-feiras, às 14h, na Estrada Real de Maricá, lote 01, quadra C, em frente à Praça Gilmar dos Santos Trindade.