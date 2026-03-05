Maricá: Festival Curta Itaocaia promove turismo rural gratuito em edição especial do Dia Internacional da Mulher domingo (8)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, promove neste domingo (08) a primeira edição de 2026 do festival rural Curta Itaocaia. O evento acontece das 9h às 17h, em diversos pontos de Itaocaia Valley e proximidades, em Itaipuaçu, e reúne visita guiada, música ao vivo, apresentações artísticas, gastronomia, artesanato e produtos orgânicos, celebrando a cultura de maricaense.

A iniciativa oferece ao público uma programação gratuita e diversificada. O evento também dá oportunidade aos artistas da região, incentivando a produção cultural e empreendedores locais. A programação é aberta ao público e convida moradores e visitantes a vivenciarem um dia de cultura, encontro e celebração.

Realizado no Dia Internacional da Mulher, o Curta Itaocaia irá homenagear as mulheres, mostrando o protagonismo feminino na cultura e na sociedade, destacando a importância da representatividade e da participação delas nos espaços artísticos e comunitários.

Serviço:

Curta Itaocaia - Edição Dia Internacional da Mulher

Local: Itaocaia Valley - Itaipuaçu

Horário: Das 9h às 17h