Itaboraí mobiliza equipes para atendimento de ocorrências após chuvas no município

Para a segurança de toda a população itaboraiense, a Prefeitura de Itaboraí mobilizou equipes de diversas secretarias municipais para atender ocorrências registradas em decorrência das chuvas que atingiram o município nos últimos dias. Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi), da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDC) e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), seguem mobilizadas para amparar a população em momentos de fragildade.

Na manhã da última sexta-feira (27/02), no bairro Sambaetiba, uma árvore caiu sobre uma residência e foi retirada pelas equipes. No mesmo dia, em Itambi, foi registrada ocorrência de alagamento após um valão localizado nos fundos de imóveis da região, transbordar, atingindo quintais e a via pública.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi) foi acionada e realizou a desobstrução do valão com o apoio de caminhão vacall e escavadeira hidráulica, utilizada para retirada de resíduos e sedimentos acumulados, a fim de restabelecer o fluxo da água e reduzir o nível do alagamento.

Vale destacar que uma vistoria técnica identificou que o problema foi agravado por uma construção irregular que comprometeu o curso da vala, prejudicando o escoamento natural da água. Diante da situação, a Prefeitura informa que será necessária a execução de obra para implantação de uma nova rede de drenagem, garantindo o escoamento adequado das águas pluviais na localidade.

O presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, destacou a atuação imediata das equipes.

“Assim que fomos acionados, encaminhamos nossas equipes com os equipamentos necessários para a desobstrução do valão em Itambi. A intervenção possibilitou a melhoria do escoamento da água e a redução dos impactos causados pelas chuvas. Seguimos atuando nos pontos que demandam atendimento”, afirmou o presidente Hédio Mataruna.

Ainda na sexta-feira (27/02), a Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDC), em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), atendeu uma ocorrência no bairro Nancilândia, onde uma árvore caiu e apresentava risco para uma residência, sendo retirada para segurança para os moradores.

Já neste sábado (28/02), a Defesa Civil atendeu uma ocorrência no bairro Apollo 2, onde o muro de um imóvel cedeu em razão das chuvas. O local foi interditado preventivamente para garantir a segurança dos moradores.

O secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes, reforçou que o município segue com monitoramento contínuo das condições climáticas.

“As equipes da Defesa Civil permanecem em regime de prontidão e com monitoramento intensificado. Orientamos que a população acione o órgão diante de qualquer situação de risco”, destacou o secretário.

A Prefeitura de Itaboraí informa que as secretarias municipais de Defesa Civil, Serviços Públicos, a Conserlimpi e demais órgãos seguem de prontidão para atendimento de possíveis novas ocorrências.

Serviço:

Para receber alertas sobre possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e riscos de desastres, os moradores podem se cadastrar gratuitamente enviando um SMS para o número 40199, informando o CEP da residência.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199 ou pelo WhatsApp (21) 97983-6943. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.