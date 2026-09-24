Intervenção poética promove reflexão sobre anticapacitismo em Itaboraí neste sábado (26)

A atividade será realizada das 17h às 21h, na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres - Foto: Divulgação

A atividade será realizada das 17h às 21h, na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres - Foto: Divulgação

Itaboraí recebe, neste sábado, dia 26 de setembro, a 5ª Intervenção Poética Nacional da Transvê Poesias. Com o tema “Anticapacitismo: Corpos, Falas e Lugares”, a programação pretende estimular reflexões sobre acessibilidade, diversidade humana e convivência social por meio da poesia e da ocupação de espaços públicos.

A atividade será realizada das 17h às 21h, na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, com entrada gratuita. A programação inclui ainda o sarau “(Uni)versos Livres”.

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional promovida pela Transvê Poesias, coletivo que completa 12 anos de atuação voltada à poesia, à circulação cultural e à ocupação afetiva de espaços públicos. Segundo a organização, as intervenções já reuniram mais de 5 mil participantes em 131 cidades brasileiras, com ações culturais e distribuição gratuita de “garrafas poéticas”.

Nesta edição, o coletivo conta com a parceria de organizações ligadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, entre elas a Aliança Distrofia Brasil (ADB), a Associação de Doenças Neuromusculares de Uberlândia e Região e a plataforma Kausa PcD.

A proposta é abordar o capacitismo como um fenômeno presente nas relações sociais e institucionais e incentivar práticas culturais que considerem diferentes formas de existência, comunicação e participação nos espaços coletivos.

“A poesia tem nos ajudado, há 12 anos, a criar encontros possíveis entre pessoas, territórios e experiências muito diferentes. Esta intervenção nasce desse desejo de tornar os espaços públicos mais acessíveis ao convívio, à escuta e à diversidade humana”, afirma Anderson Valfré, fundador da Transvê Poesias.

Ao longo de sua trajetória, a Transvê Poesias desenvolveu intervenções em diferentes regiões do país, com ações relacionadas à literatura, sustentabilidade, circulação cultural e ocupação comunitária de espaços públicos.

Leia também:

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões nesta quinta-feira

Cinco milhões de Carteiras de Identidade Nacional (CIN) já foram emitidas no Rio de Janeiro

Serviço

5ª Intervenção Poética Nacional + Sarau (Uni)versos Livres

Tema: “Anticapacitismo: Corpos, Falas e Lugares”

Data: 26 de setembro de 2026

Horário: das 17h às 21h

Local: Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres – Itaboraí/RJ

Entrada: gratuita

Mais informações: @transvepoesias e www.transvepoesias.com/editais2026

Contato local: Pedro Garrido – WhatsApp (21) 99472-0099 – @pedrogarridos

E-mail: contatotransve@gmail.com

Contato nacional: Anderson Valfré – WhatsApp (27) 99786-6567