Itaboraí recebe oficinas gratuitas de moda sustentável e empreendedorismo

A Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Cultura (SEMC), Justiça e Cidadania (SEMJUSC) e Governo (SEMGOV), em parceria com o Instituto C&A, promove o Ateliê Criativo, iniciativa que oferece oficinas gratuitas de moda e empreendedorismo para a população. A formação será realizada entre os dias 28 de setembro e 10 de outubro, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. As inscrições são gratuitas, e as vagas são limitadas. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição por meio do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCuGAN_iMHx-IXzVit9i5JoJ9y7a_YefSyGgMYD0F-DJa_g/viewform?pli=1

Dividida em três horários, sendo manhã, tarde e noite, a iniciativa tem como proposta proporcionar aos participantes o contato com técnicas de moda sustentável, upcycling e criação têxtil, contribuindo para o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos que podem abrir caminhos para o empreendedorismo e a geração de renda.

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Ao todo, serão 20 horas de formação, com certificado de participação. As atividades serão realizadas em diferentes turnos, com turmas pela manhã, à tarde e à noite.

A parceria também reforça o compromisso do município com a ampliação do acesso da população a oportunidades de capacitação, qualificação profissional e desenvolvimento de novas possibilidades de geração de renda.

Serviço

Período: 28 de setembro a 10 de outubro

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, 39 – Centro, Itaboraí

Horários: manhã (8h às 12h15), tarde (13h45 às 18h) e noite (18h20 às 22h40)

Carga horária: 20 horas, com certificado

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCuGAN_iMHx-IXzVit9i5JoJ9y7a_YefSyGgMYD0F-DJa_g/viewform?pli=1