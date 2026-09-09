Sine de Itaboraí disponibiliza novas oportunidades de emprego; confira!
Atendimento reúne vagas para diferentes áreas e novas oportunidades devem ser abertas nesta semana .
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Itaboraí está com novas oportunidades de emprego disponíveis para moradores que buscam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. As vagas incluem, soldador, pedreiro e ajudante de obras e coletor de exames.
Para esta quarta-feira (09), estão previstas oportunidades para pedreiro, soldador e ajudante de obras, com cerca de sete vagas para cada função. O atendimento e encaminhamento dos candidatos para essas oportunidades será realizado na sede do SINE, no Centro.
Já na próxima sexta-feira (11) as vagas de coletor de exames estarão disponíveis para cadastro. A oportunidade é destinada a profissionais com curso Técnico em Laboratório ou Análises Clínicas com Registro Ativo no Conselho (CRBM) ou que tenha curso de coleta laboratorial.
Os interessados devem procurar o Sine de Itaboraí para obter informações sobre os requisitos, documentação necessária e orientações para participar dos processos seletivos. As vagas estão sujeitas a alterações conforme a demanda das empresas contratantes.
A iniciativa reforça o papel do Sine na intermediação entre trabalhadores e empresas, facilitando o acesso dos moradores de Itaboraí a oportunidades de emprego.
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Serviço
Vagas de emprego
Endereço: Rua José Leandro, nº 47, Centro, Itaboraí
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.