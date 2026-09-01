Itaboraí avança com obras de drenagem, pavimentação e iluminação no BNH da Reta

A ação tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e contribuir para o escoamento adequado das águas - Foto: Divulgação

A ação tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e contribuir para o escoamento adequado das águas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), realizou, na última segunda-feira (31/08), serviços de drenagem e pavimentação nas ruas do BNH da Reta. A ação tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e contribuir para o escoamento adequado das águas pluviais na região.

Durante os trabalhos, foram implantadas novas redes de drenagem e caixas-ralo, ampliando a capacidade de captação e escoamento da água da chuva. Também foi realizada a instalação de luminárias de LED em diferentes pontos do bairro, contribuindo para melhorar a iluminação das vias e proporcionar mais segurança para moradores e pedestres.

A nova estrutura de drenagem e iluminação atenderá todo o BNH, proporcionando melhores condições de mobilidade e mais segurança para a população, especialmente durante os períodos de chuva e no período noturno.

Leia também

➣ Guarda Municipal de Niterói se aproxima da marca de mil agentes com nova turma de formação

➣ Operação do Detran RJ fecha ferro-velho clandestino em Niterói

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, destacou que a intervenção contribuirá para a melhoria dos serviços oferecidos à população.

“Essa nova fase de intervenções é muito importante para o BNH da Reta, porque estamos trabalhando não apenas na pavimentação e iluminação, mas também na estrutura de drenagem, garantindo um escoamento mais eficiente das águas pluviais. Nosso objetivo é levar mais qualidade de vida, segurança e melhores condições de mobilidade para os moradores de todas as ruas atendidas”, afirmou o secretário.

Os serviços contemplaram as ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e seguem avançando nos próximos dias, levando melhorias para diferentes pontos do bairro.