Disque Denúncia pede informações sobre 'Cachoeira', envolvido em homicídio de advogado no Rio

O Disque Denúncia divulga nesta terça-feira (25) um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG). O objetivo é conseguir informações que possam levar à localização e prisão do foragido da Justiça, Rafael Ferreira Silva, conhecido como “Cachoeira”, de 38 anos. Ele já é considerado foragido e está envolvido no homicídio do advogado Rodrigo Marinho Crespo, que aconteceu no Centro do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2024.

Policiais Civis da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) cumpriram, ontem, 24, um mandado de prisão preventiva contra o policial militar Renato Franco Lopes, conhecido como “Pitbull”, denunciado pelo comprovado envolvimento no homicídio do advogado Rodrigo Crespo.

Renato foi preso com o apoio da Corregedoria da PMERJ, no 15º BPM, onde trabalhava. A investigação mostrou que ele estava dentro do veículo VW/GOL usado para matar a vítima, que foi morta com vários tiros de pistola, na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio, em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-RJ.

Também foram denunciados e tiveram a prisão decretada Adilson Oliveira Coutinho, conhecido como “Adilsinho”, apontado como mandante do homicídio, e Ryan Patrick Barboza De Oliveira, conhecido como “Motinha”. Este último monitorou a vítima nos dias que antecederam o homicídio. Os dois já estão presos por causa de outros homicídios.

A principal linha seguida pela investigação é que o assassinato teve relação com interesses econômicos da organização criminosa. Segundo a denúncia do MP/RJ, Rodrigo Crespo estudava projetos ligados ao mercado de apostas e jogos online e buscava investidores para negócios no setor. Para o Ministério Público, há sinais de que esse movimento passou a ser visto pelo grupo criminoso como uma ameaça a atividades importantes para a organização liderada por Adilsinho. A execução teria servido não só para eliminar um possível concorrente. Também buscava mandar uma mensagem de intimidação a outras pessoas interessadas no mesmo mercado.

Contra Rafael Silva, o “Cachoeira”, que ainda está foragido, existe um mandado de prisão. Ele foi expedido pela 3ª Vara Criminal da Capital. O tipo de prisão é preventiva. A tipificação penal é homicídio qualificado. Rafael foi identificado como o motorista do carro usado para matar o advogado Rodrigo Crespo. “Cachoeira” está foragido desde a tentativa de homicídio contra o contraventor Vinicius Drumond, que aconteceu em 11 de julho de 2025. Nesse caso, ficou comprovada a participação dele. Também há um mandado de prisão contra ele, expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital. O ataque aconteceu por volta das 11h na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, perto da Estação Ricardo Marinho do BRT.

Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização do criminoso “Cachoeira”, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento :

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido