Itaboraí celebra Corpus Christi com tradicional confecção de tapetes de sal e programação religiosa na Avenida 22 de Maio

A programação terá início às 7h, com a oração de abertura e o começo da confecção dos tradicionais tapetes de sal - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Itaboraí

A programação terá início às 7h, com a oração de abertura e o começo da confecção dos tradicionais tapetes de sal - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Itaboraí

Itaboraí se prepara para viver mais uma grande celebração de fé, tradição e religiosidade. A solenidade de Corpus Christi será realizada nesta quinta-feira (04), na Avenida 22 de Maio, no Centro, reunindo milhares de fiéis em um dos eventos religiosos mais tradicionais do município.

Promovida pelas paróquias da cidade, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), a celebração transforma anualmente a principal via do município em um cenário de devoção, arte e espiritualidade.

A programação terá início às 7h, com a oração de abertura e o começo da confecção dos tradicionais tapetes de sal. Cerca de 15 toneladas de sal serão utilizadas na criação dos desenhos e símbolos religiosos que ornamentam a avenida, em um trabalho realizado por voluntários das paróquias e comunidades católicas do município.

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Ao longo do dia, os fiéis poderão participar de diversos momentos de oração e reflexão conduzidos pelas paróquias participantes:

* 12h – Oração do Ângelus

* 15h – Terço da Misericórdia

* 16h – Santa Missa, seguida de procissão sobre os tapetes de sal

A procissão reunirá centenas de participantes em um momento de comunhão e demonstração pública de fé. Assim como nas edições anteriores, o altar para a celebração da Santa Missa será montado na Avenida 22 de Maio, na altura do número 5.801.

Para garantir a realização do evento com segurança e organização, haverá intervenções no trânsito da região. A partir das 21h desta quarta-feira (03/06), será realizada uma interdição parcial em trecho da pista no sentido Manilha. Já na quinta-feira (04/06), as intervenções ocorrerão no sentido Venda das Pedras, a partir das 14h, para a realização do Terço da Misericórdia e demais atividades programadas.

A celebração de Corpus Christi reforça a importância da fé, da cultura e das tradições religiosas para a população de Itaboraí, promovendo um dia de união, espiritualidade e participação comunitária.