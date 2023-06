Sandy é criticada após fotos com fãs separados por uma grade

Usuários das redes disseram que ela poderia ter outra postura com os fãs - Foto: Reprodução/Twitter

A cantora Sandy está sendo criticada nas redes sociais após um show no último final de semana, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, em que aparece em fotos com os fãs, assim que chegou ao local. O motivo da polêmica foi o fato da cantora estar separada das pessoas por uma grade.

Usuários das redes disseram que ela poderia ter outra postura com os fãs.

"A Sandy recebendo seus fãs é a imagem mais Patética que você verá hoje. Vejam que lindo, os animais na cerca", disse um internauta.

"Eu acho de uma hipocrisia, no mesmo show que ela aparece agarradinha com famosos é o mesmo que ela separa os fãs com uma grade", afirmou outra.



Até a publicação dessa matéria, a cantora ainda não havia se pronunciado sobre a polêmica.