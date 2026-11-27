A capital fluminense aparece na primeira posição do levantamento, com 18,8% das preferências - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A capital fluminense aparece na primeira posição do levantamento, com 18,8% das preferências - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Rio de Janeiro é o destino nacional preferido dos brasileiros que pretendem viajar utilizando pontos ou milhas nos próximos 12 meses. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Melhores Cartões, site especializado em cartões de crédito e programas de fidelidade.

A capital fluminense aparece na primeira posição do levantamento, com 18,8% das preferências. Na sequência estão Gramado, no Rio Grande do Sul, com 12,8%, e Salvador, na Bahia, com 11,1%.

Apesar da liderança do Rio, o Nordeste é a região com maior presença entre os destinos mais desejados. Sete dos 12 locais citados pelos participantes ficam na região.

Além de Salvador, a lista inclui Maceió, com 10,3%; Fernando de Noronha, com 9,4%; Fortaleza, com 7,7%; Porto Seguro, com 5,1%; Porto de Galinhas, com 3,4%; e Recife, também com 3,4%.

Nordeste é a região com maior presença entre os destinos mais desejados | Foto: Gerada por IA

Florianópolis, com 7,7%, São Paulo, com 5,1%, e Belo Horizonte, com 3,4%, completam o ranking apresentado pela pesquisa.

Mais da metade pretende viajar usando milhas em 2027

O levantamento também identificou o interesse dos brasileiros em utilizar pontos ou milhas nas próximas viagens. Segundo os dados, 50,6% dos entrevistados pretendem recorrer a essa modalidade nos próximos 12 meses.

Desse total, 26,4% afirmaram que já têm uma viagem planejada utilizando pontos ou milhas. Outros 24,2% disseram que pretendem viajar dessa forma, mas ainda não escolheram o destino.

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Entre os demais participantes, 18% gostariam de utilizar os benefícios, mas dependem de promoções e condições de resgate. Já 9,2% afirmaram que ainda não acumularam pontos suficientes.

O resultado indica que os programas de fidelidade despertam interesse entre os consumidores que buscam alternativas para reduzir os gastos com passagens aéreas.

Preço das passagens e disponibilidade são obstáculos

Apesar do interesse, a utilização de milhas ainda apresenta dificuldades. De acordo com a pesquisa, 42,2% dos participantes apontaram a quantidade elevada de pontos exigida para emitir passagens como um dos principais obstáculos.

A falta de disponibilidade de voos nas datas desejadas foi mencionada por 17,6%. Outros 15% destacaram as taxas cobradas como um fator que pode reduzir a vantagem financeira do resgate.

Cartão de crédito é a principal forma de acumular milhas

O cartão de crédito foi apontado como a forma mais utilizada para acumular pontos e milhas: 63,8% dos entrevistados disseram ter recorrido a esse recurso nos últimos 12 meses.

As compras em lojas parceiras de programas de fidelidade aparecem em segundo lugar, mencionadas por 38,4% dos participantes. Já o acúmulo por meio de viagens de avião foi citado por 29%.

O levantamento também chama atenção para as promoções de acúmulo, que podem oferecer pontuação adicional em compras realizadas em estabelecimentos parceiros.

Promoções podem ajudar a reduzir os custos das viagens

Segundo Leonardo Marques, diretor e fundador do Melhores Cartões, acompanhar as ofertas de transferência, acúmulo e resgate pode ajudar os consumidores a aproveitar melhor os programas de fidelidade.

O especialista ressalta que passagens emitidas com milhas não são necessariamente gratuitas, já que os pontos acumulados também possuem valor econômico. Em determinadas situações, a economia pode ser significativa em comparação com a compra convencional, mas é importante avaliar taxas, quantidade de pontos exigida e preço da passagem em dinheiro.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento do Melhores Cartões ouviu 500 pessoas com 18 anos ou mais, de todas as regiões do Brasil e com acesso à internet.

De acordo com a metodologia divulgada, a pesquisa apresenta índice de confiabilidade de 95% e margem de erro de 3,3 pontos percentuais.

Os participantes responderam a oito perguntas sobre programas de fidelidade, formas de acumular pontos, dificuldades para utilizar milhas, promoções e intenção de viajar nos próximos 12 meses.