Governo do Estado destina R$ 94 milhões recuperados de acordos de leniência à compra de 24 veículos blindados
Valor integra o total de R$ 198,4 milhões recuperados em 2026 e reforça segurança pública
O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai destinar aproximadamente R$ 94 milhões, provenientes de acordos de leniência, à aquisição de 24 veículos especiais blindados para as polícias Militar e Civil. A autorização para utilização dos recursos, concedida pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, foi publicada no Diário Oficial, nesta segunda-feira (23). O valor faz parte do total de R$ 198,4 milhões que já foram recuperados pelo Estado em 2026, por meio da atuação da Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ) na recuperação de ativos relacionados a ilícitos que causaram prejuízo ao patrimônio público.
Serão adquiridos 16 veículos blindados para a Polícia Militar e oito para a Polícia Civil. A compra será realizada por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 25/2025, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o que permitirá ao Estado utilizar um processo de contratação já estruturado para viabilizar a aquisição dos novos equipamentos.
"Com esse trabalho, o Estado do Rio de Janeiro está transformando recursos recuperados de acordos de leniência em investimentos para a segurança da população fluminense. É uma medida que alia responsabilidade na gestão dos recursos públicos ao fortalecimento das políticas públicas", declarou o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto.
A destinação está alinhada ao Decreto nº 50.348/2026, que estabelece a preferência pela aplicação dos valores recuperados em políticas de segurança pública, mediante autorização do governador. A medida reforça a diretriz de converter recursos provenientes de práticas ilícitas em investimentos para atender às necessidades da população.
"A destinação dos recursos para a aquisição de veículos blindados demonstra, na prática, como o trabalho de recuperação de ativos pode trazer benefícios concretos para a sociedade. Estamos transformando valores provenientes de ilícitos em investimentos em uma área prioritária para os fluminenses, contribuindo para melhores condições de atuação das nossas forças policiais. É um resultado que reforça a importância do trabalho técnico e persistente da PGE-RJ na defesa do patrimônio público", afirmou o procurador-geral do Estado, Bruno Dubeux.
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Com a aquisição dos 24 veículos, o Governo do Estado busca ampliar a capacidade operacional das polícias e oferecer melhores condições de trabalho aos agentes que atuam diretamente no enfrentamento à criminalidade. Os blindados representam um reforço à estrutura das corporações, contribuindo para operações policiais em regiões de maior risco e para a proteção dos profissionais da área da segurança pública.
A destinação dos recursos dá continuidade a outras ações para transformar valores recuperados de esquemas de corrupção em investimentos para a população. Do total de R$ 198,4 milhões resgatados este ano pelo Estado, R$ 42 milhões recuperados no âmbito da Operação Lava Jato foram destinados à compra de 10 mil fuzis para as polícias Miltar e a Civil.
Ainda dentro do montante, a Procuradoria também conseguiu liberar cerca de R$ 153 milhões, dos quais R$ 114 milhões voltados à segurança pública e R$ 39 milhões para a Controladoria-Geral do Estado (CGE-RJ). Além disso, obteve uma decisão inédita da 3ª Vara Federal Criminal que autorizou o levantamento de recursos relacionados a ilícitos contra a saúde pública, que estavam depositados à disposição da Justiça Federal desde 2021.