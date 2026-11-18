O aumento dos casos de mpox no estado do Rio de Janeiro tem mobilizado as autoridades de saúde e reforçado o alerta para a prevenção e o diagnóstico da doença. Em 2026, já foram registrados 411 casos confirmados e 309 suspeitos em território fluminense. Desse total, 297 confirmações ocorreram no município do Rio de Janeiro.

O crescimento das notificações chamou a atenção das autoridades nas últimas semanas. Desde setembro, os registros semanais no estado aumentaram 15 vezes, passando de 13 para 206 notificações na semana entre os dias 8 e 14 de novembro. Diante do cenário, a Secretaria de Estado de Saúde passou a divulgar atualizações diárias dos dados epidemiológicos.

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A capital fluminense também confirmou a primeira morte por mpox no Brasil em 2026. A vítima era um homem com idade entre 40 e 49 anos, que apresentava uma condição imunossupressora preexistente. O caso reforça a preocupação com pessoas que possuem o sistema imunológico comprometido, consideradas mais vulneráveis a complicações da infecção.

Análises realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificaram a circulação predominante da linhagem do clado Ib entre as amostras avaliadas recentemente. Na cidade do Rio, as regiões da Zona Sul e do Centro concentram 37% dos casos confirmados.

Vacinação é ampliada na capital

Como parte das medidas de enfrentamento à doença, a Prefeitura do Rio de Janeiro ampliou o público elegível para a vacinação. A imunização passou a contemplar também usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a mpox.

Pessoas vivendo com HIV/Aids, com idade a partir de 18 anos e contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células/mm³, também integram o público prioritário.

O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre as aplicações. Para receber a vacina, é necessário apresentar receita ou laudo médico com validade de até seis meses.

Na capital, a imunização está disponível em cinco pontos: Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo, na Rua General Severiano, 91; Super Centro da Zona Norte, no Shopping Nova América, em Del Castilho; Super Centro da Zona Oeste, no ParkShopping Campo Grande; Centro Especial de Vacinação Dr. Álvaro Aguiar (CEVAA); e CRIE/INI da Fiocruz.

Quais são os sintomas da mpox?

A mpox é uma doença viral que pode provocar febre, dor de cabeça, dores musculares, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos (ínguas) e lesões na pele. Essas manifestações podem surgir em diferentes partes do corpo, incluindo rosto, mãos, pés, boca e regiões genital e anal.

As lesões podem ser dolorosas e apresentar diferentes características ao longo da evolução da doença. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com as lesões cutâneas, fluidos corporais e secreções de uma pessoa infectada. Também pode acontecer pelo contato com objetos e materiais contaminados.

Algumas manifestações da mpox podem ser semelhantes às de outras infecções, como catapora, herpes simples e herpes-zóster. Entretanto, existem características que ajudam a diferenciar os quadros.

Segundo a infectologista Dra. Sabrina Soares, do Hospital Quali Ipanema, a catapora costuma provocar lesões que coçam intensamente, aparecem principalmente no tronco e podem estar em diferentes estágios ao mesmo tempo, como bolhas, feridas e crostas.

Já o herpes simples geralmente causa pequenas bolhas agrupadas, principalmente na boca ou na região genital, acompanhadas de ardência ou dor. O herpes-zóster costuma provocar lesões dolorosas distribuídas em faixa, geralmente em apenas um lado do corpo.

Na mpox, as lesões tendem a ser mais profundas, firmes e dolorosas. O aumento dos gânglios linfáticos também é uma característica importante para a avaliação clínica.

“É fundamental destacar que nem sempre é possível diferenciar essas doenças apenas pela aparência das lesões. Por isso, diante de uma suspeita de Mpox, é importante procurar atendimento médico para avaliação e confirmação por exame laboratorial”, alerta a especialista.

Como se prevenir?

A orientação das autoridades sanitárias é evitar o contato direto com pessoas que apresentem lesões suspeitas, não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas e roupas, e manter cuidados de higiene.

Quem apresentar sintomas compatíveis com a doença deve procurar atendimento em uma unidade de saúde para avaliação e realização dos exames necessários. Em caso de confirmação, é recomendado manter o isolamento e evitar contato físico com outras pessoas até que todas as lesões tenham cicatrizado e uma nova camada de pele tenha se formado.

Pessoas que integram os grupos prioritários também devem verificar a disponibilidade da vacinação e os critérios para receber as doses.

Os dados epidemiológicos podem ser acompanhados pelo Painel EpiRio e pelas atualizações da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.