Motorista perde controle e carro de passeio fica parcialmente destruído em violenta colisão com poste em Niterói

Um acidente envolvendo um automóvel mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (12), no bairro de São Domingos, em Niterói. O veículo colidiu contra um poste na Rua Passo da Pátria, na altura do número 135.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Niterói foram acionados por volta das 16h50 para atender à ocorrência. Relatos iniciais indicam que uma mulher estaria ao volante no momento da colisão. Ela teria tido apenas ferimentos leves na colisão, que atraiu dezenas de curiosos.

A NitTrans também foi mobilizada e informou que recebeu o chamado por volta das 17h30. De acordo com o órgão, a rua precisou ser interditada para permitir o trabalho das equipes de emergência e da perícia policial. Após o trabalho da perícia, o veículo foi retirado do local, no início da noite.

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