Festa Le Club + Louvre reúne artistas e DJs no Country Club Niterói

O Country Club Niterói recebe, nesta sexta-feira (13), a festa Le Club + Louvre. O evento está marcado para começar às 22h e contará com apresentações de artistas e DJs, reunindo diferentes atrações musicais em uma programação voltada ao público que acompanha o circuito de festas da região.

Entre os nomes confirmados estão Rodrigo do CN, Kim Quaresma, Brandão, Lobo, Luli, Jatoba e Caio Vig. A programação reúne apresentações musicais e discotecagens, em uma iniciativa que marca a parceria entre as marcas Le Club e Louvre.

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A realização integra a agenda de eventos de entretenimento de Niterói para o mês de novembro. A expectativa é reunir o público no espaço do Country Club, localizado na Rua Chile, no bairro de São Francisco.

Os ingressos estão disponíveis para compra pela plataforma Guichê Web.