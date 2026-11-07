SececRJ promove encontro presencial para encerrar escuta pública do terceiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc

A iniciativa é aberta a todos os fazedores de cultura fluminenses, sem necessidade de inscrição prévia - Foto: Divulgação

A iniciativa é aberta a todos os fazedores de cultura fluminenses, sem necessidade de inscrição prévia - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SececRJ) realiza, na próxima segunda-feira (9), um encontro presencial para encerrar a etapa de escuta pública voltada à construção do Plano de Aplicação de Recursos (PAR) do terceiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A iniciativa é aberta a todos os fazedores de cultura fluminenses, sem necessidade de inscrição prévia, e acontece às 11h, no auditório da Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio.

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O encontro representa mais uma oportunidade para que artistas, produtores, gestores, agentes culturais e demais representantes do setor apresentem suas demandas, compartilhem experiências e contribuam diretamente para a definição das prioridades do próximo ciclo da política, que prevê investimentos de R$ 82,3 milhões no estado do Rio de Janeiro.

A escuta pública busca democratizar o processo de construção do PAR, reunindo contribuições sobre as principais demandas dos municípios fluminenses, os modelos de fomento e as prioridades dos diferentes segmentos culturais.

“A escuta fortalece a nossa política de descentralização dos recursos da pasta. A partir desse levantamento, a SececRJ vai traçar um plano de ações para o próximo ciclo, considerando as demandas e prioridades apresentadas pelo setor cultural”, afirma a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Balanço

Desde 2024, a SececRJ já executou dois ciclos da Política Nacional Aldir Blanc. No primeiro, foram investidos mais de R$ 100 milhões no estado do Rio de Janeiro, por meio de editais que fomentaram a prática museal, a restauração de bens tombados e o fortalecimento dos Pontos e Pontões de Cultura, entre outras iniciativas.

No segundo ciclo, além da continuidade do fomento a segmentos anteriormente contemplados, a Secretaria lançou chamadas públicas voltadas à premiação de mestres da cultura popular, artistas do funk e agentes técnicos da economia criativa. A etapa contou com investimento de R$ 82 milhões.

Serviço

Escuta Pública Presencial – 3º Ciclo da PNAB

Data: 9 de novembro (segunda-feira)

Horário: 11h

Local: Auditório da Biblioteca Parque Estadual

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1.261 – Centro – Rio de Janeiro

Entrada gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.