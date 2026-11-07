VLT Carioca conclui plano de resiliência climática e reforça preparação para o verão

O VLT Carioca concluiu um conjunto de ações preventivas voltadas ao fortalecimento da resiliência de sua operação. As ações integram o plano de preparação da concessionária para eventos climáticos extremos, com foco em garantir maior confiabilidade do sistema, segurança aos passageiros e agilidade na resposta a ocorrências.

Entre as novidades está a implantação do Kit de Socorro à Inundação, composto por equipamentos específicos para atuação em casos de acúmulo de água, incluindo uma bomba submersível que amplia a capacidade de resposta das equipes em situações de alagamento.

O plano também contemplou o reforço da manutenção preventiva em sistemas de drenagem, equipamentos elétricos e demais ativos distribuídos ao longo da via, aumentando a resistência da infraestrutura frente aos impactos causados por chuvas intensas. Essa preparação se soma ao monitoramento contínuo das condições meteorológicas e às rotinas operacionais já adotadas pelo sistema, permitindo à concessionária atuar de forma preventiva e minimizar possíveis impactos à operação durante os períodos de maior instabilidade climática.

Tecnologia para antecipar cenários

A prevenção também é apoiada por tecnologia. A Motiva, empresa a qual o VLT Carioca integra, implantou um sistema de monitoramento climático em toda a plataforma Trilhos, que acompanha as previsões meteorológicas e gera alertas às unidades operacionais sobre a possibilidade de eventos mais severos. As informações permitem antecipar decisões e preparar as equipes para diferentes cenários, fortalecendo a capacidade de resposta da operação.

O programa inclui ainda o monitoramento preditivo, por exemplo, dos túneis da Providência e da Cidade do Samba e a implantação de sistemas para proteger 18 galerias técnicas contra alagamentos. O nível da água nessas estruturas é monitorado e sistemas de esgotamento automático estão sendo instalados. O primeiro projeto foi implantado na galeria da Estação Rodoviária e será replicado ao longo do traçado. A próxima instalação será em Santo Cristo. A previsão é que as 18 galerias existentes ao longo do traçado do VLT sejam atendidas pelo sistema, até 2027.

Frota preparada para o calor

O Plano Verão dos trens do VLT Carioca também foi antecipado. A iniciativa incluiu uma limpeza mais profunda dos componentes dos sistemas de ar-condicionado da frota, preparando os equipamentos para períodos prolongados de temperaturas elevadas.