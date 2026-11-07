Desabamento de prédio de quatro andares deixa 27 pessoas feridas em São Paulo

Vinte e sete pessoas ficaram feridas após o desabamento de um prédio de quatro andares na noite desta sexta-feira (6), no Brás, região central de São Paulo. Quatro vítimas foram encaminhadas para a UPA da Mooca, todas em estado estável.

O acidente aconteceu às 18h38, na Rua Maria Joaquina, número 192. Segundo o Corpo de Bombeiros, 35 pessoas estavam no imóvel. Vinte e sete foram retiradas pelas equipes, enquanto as demais conseguiram sair antes da chegada dos agentes.

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O resgate contou com 51 bombeiros, 17 viaturas e cães farejadores, para tentar localizar possíveis vítimas sob os escombros.

A suspeita é de que o desabamento tenha começado no mezanino, área de aproximadamente 900 metros quadrados. Uma das hipóteses é que o armazenamento de tecidos nos pavimentos superiores tenha contribuído para o acidente.

A área foi isolada, e ruas próximas tiveram o trânsito bloqueado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Defesa Civil também foi acionada para avaliar os riscos no imóvel e em construções vizinhas.