Viradouro dá início aos ensaios de rua no próximo domingo

A Unidos do Viradouro dará início à temporada de ensaios de rua no próximo domingo, dia 8 de novembro, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. A concentração está marcada para às 18h, com a presença de mais de 2.200 componentes e representantes dos segmentos da escola, incluindo o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Phelipe Lemos e Marcella Alves, além da rainha de bateria, Bellinha Delfim. Os três participarão pela primeira vez de um ensaio no local ocupando seus respectivos cargos.

Além deste, a escola terá outros sete ensaios de rua pela frente. O último deste ano, antes do recesso para as festas de Natal e Ano Novo, será realizado no dia 13 de dezembro. A programação será retomada em 10 de janeiro, com o último ensaio marcado para 24 de janeiro.

A Viradouro será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 9 de fevereiro de 2027, com o enredo “Griô!”, que aborda a tradição dos contadores de histórias de populações da África Ocidental e a força da oralidade na preservação e transmissão da memória e dos saberes entre gerações, estabelecendo conexões com manifestações culturais e com as escolas de samba no Brasil. O enredo é desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon.

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