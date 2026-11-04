Cederj prorroga inscrições para o vestibular 2027

As inscrições para o Vestibular Cederj 2027/1, da Fundação Cecierj, foram prorrogadas até o dia 15 de novembro. A oportunidade é para quem deseja ingressar em uma universidade pública com a flexibilidade do ensino a distância. Para o polo de São Gonçalo, os cursos oferecidos são: Administração, Biologia, Ciências Contábeis, Computação, Engenharia de Produção, Física, Matemática, Química e Segurança Pública. As inscrições devem ser feitas pelo link https://cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2027-1/.

Em São Gonçalo, são 440 vagas distribuídas em nove cursos. A seleção, que é composta por uma prova objetiva e uma prova de redação, será realizada no dia 6 de dezembro de 2026. O Vestibular Cederj está aberto a pessoas que tenham concluído ou venham a concluir o Ensino Médio ou equivalente, obrigatoriamente, até a data da matrícula no curso de graduação.

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A taxa de inscrição é de R$95,50. O candidato deve ter ciência de que são previstas atividades presenciais obrigatórias para todos os cursos, de acordo com o respectivo projeto pedagógico.

Documentos necessários para inscrição

Para efeito de inscrição e realização da prova, serão considerados, na forma física ou digital, documentos de identificação com foto e assinatura recentes: documento de identidade expedido por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas ou Polícias Militares; passaporte; carteira de trabalho física (não serve digital); certificado de reservista; carteira nacional de habilitação (com fotografia e assinatura) e carteira expedida por Ordens ou Conselhos criados por lei federal e controladores do exercício profissional, desde que contenham o número do documento de identificação que lhes deu origem. Não serão aceitos números de protocolos ou documentos sem foto.