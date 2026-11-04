Brasileiro da Baixada Fluminense é eleito deputado nos Estados Unidos

Antes de chegar à política, Felipe construiu sua história como líder comunitário e defensor dos direitos dos imigrantes - Foto: Divulgação

Antes de chegar à política, Felipe construiu sua história como líder comunitário e defensor dos direitos dos imigrantes - Foto: Divulgação

Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe Souza-Lazaballet, de 40 anos, foi eleito nesta terça-feira (4) deputado estadual nos Estados Unidos. O brasileiro, eleito pelo Partido Democrata, representará o Distrito 42, na região de Orlando, na Câmara dos Representantes da Flórida.

Antes de chegar à política, Felipe construiu sua história como líder comunitário e defensor dos direitos dos imigrantes. Ele deixou o Brasil ainda adolescente e entrou nos Estados Unidos de forma irregular, aos 14 anos. Em 2021, conseguiu a cidadania americana.

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Felipe também entra para a história política da Flórida como o primeiro imigrante abertamente gay eleito para a assembleia estadual.

Felipe diz viver o "sonho americano" | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Em um post de comemoração, o novo parlamentar relembrou as dificuldades enfrentadas desde a chegada ao país e destacou a importância de agora poder representar outras pessoas.

"Minha história é o sonho americano. Cheguei aqui sem documento, sem nada no meu nome, e agora tenho a incrível oportunidade de lutar por meus amigos e vizinhos como um líder eleito", publicou nas redes sociais.

A defesa dos imigrantes também marcou sua atuação antes da eleição. Em 2010, Felipe participou de uma caminhada de Miami até Washington, percurso de aproximadamente 2,4 mil quilômetros, para chamar atenção para os direitos dessa população.

Dois anos depois, em 2012, foi beneficiado pelo DACA, programa criado durante o governo de Barack Obama. A iniciativa permitiu que jovens que chegaram aos Estados Unidos antes dos 16 anos obtivessem autorização para trabalhar e proteção contra a deportação.