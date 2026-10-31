Cariocas fazem fila e esgotam imunizante contra a meningite neste sábado (31)

A campanha de vacinação contra a meningite chegou ao seu último dia na cidade do Rio de Janeiro com os cariocas fazendo fila e esgotando o estoque do imunizante. O público-alvo eram pessoas de até 59 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as unidades foram abastecidas com 40 mil doses neste sábado (31), mas se esgotaram ainda na parte da manhã. Ao longo do mês de outubro, 450 mil pessoas foram vacinadas.

O imunizante, que é oferecido regularmente pelo SUS a crianças e adolescentes, teve sua cobertura ampliada em outubro. A ação de resgate vacinal para pessoas até 59 anos foi adotada por recomendação do Ministério da Saúde, para otimizar lotes disponíveis.

A pasta de Saúde, através de uma nota emitida pela prefeitura, comemorou o sucesso da campanha de vacinação: "Mais uma vez o carioca atendeu ao chamado para a imunização: somente nesta semana, já foram cerca de 180 mil pessoas vacinadas. As 450 mil doses aplicadas nos últimos 25 dias representam 1.700% de aumento em relação ao que é aplicado dessa vacina em um mês comum".

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A vacina Meningocócica ACWY, que protege contra quatro tipos de bactéria causadora da doença, estava disponível em 245 salas de vacinação da rede municipal, incluindo os três Super Centros Cariocas de Vacinação. A partir da próxima semana, o imunizante voltará a ser exclusivo para a rotina vacinal de crianças de 1 a 4 anos e adolescentes de 11 a 14.

Ela protege contra quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis (A, C, W e Y), responsável pela doença meningocócica invasiva, que pode se manifestar como meningite, uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, ou meningococcemia, uma infecção generalizada do sangue. Os quadros apresentam evolução rápida e podem provocar complicações graves, sequelas permanentes e até mesmo a morte.