Halloween movimenta comércio e terá caça aos doces em Niterói e São Gonçalo

A adesão ao Dia das Bruxas deixou de ser exclusividade das escolas de idiomas - Foto: Divulgação

A adesão ao Dia das Bruxas deixou de ser exclusividade das escolas de idiomas - Foto: Divulgação

O Halloween já entrou no calendário de eventos e oportunidades de negócios em Niterói e São Gonçalo. Neste fim de semana, a data movimenta o comércio, bares e restaurantes, além de shoppings que preparam programações especiais para as crianças, com direito a caça aos doces e atividades temáticas.

O que antes era visto como uma tradição dos Estados Unidos passou a ganhar espaço no calendário brasileiro. A adesão ao Dia das Bruxas deixou de ser exclusividade das escolas de idiomas. Atualmente, o Halloween também se tornou uma oportunidade para atrair clientes e impulsionar as vendas de pequenos empreendedores, bares, restaurantes, buffets infantis e grandes redes varejistas, que veem a data como uma forma de oferecer aos consumidores uma experiência diferente.

Em Niterói, o consumo em torno da data ganha destaque. Bares e restaurantes de polos gastronômicos como Icaraí, Jardim Icaraí e São Francisco investem pesado em cartas de drinques temáticos para envolver os clientes.

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As crianças a partir de 2 anos já podem participar da 2ª Edição da Maior Caça aos Doces em Niterói | Foto: Divulgação

O evento será nos dias 1º e 2 de novembro, das 14h às 18h. As crianças a partir de 2 anos já podem participar da 2ª edição da Maior Caça aos Doces em Niterói. Para participar do evento, é necessário acessar o App Plaza, ativar os benefícios e enviar notas fiscais de compras realizadas no Plaza entre os dias 21 e 31 de outubro.

Após cumprir as etapas, cada CPF tem direito a dois kits de participação, que devem ser retirados presencialmente entre os dias 26 e 31 de outubro, no balcão do App Plaza, localizado no Piso L4.

O kit será o ingresso da criança no evento e inclui o Mapa do Terror, uma abóbora para a Caça aos Doces e uma Pulseira Personalizada. A organização recomenda garantir o kit com antecedência, pois as vagas são limitadas.

“Halloween São Gonçalo Shopping: Uma Caça aos Doces de Arrepiar!” | Foto: Divulgação

Já em São Gonçalo, a movimentação é intensa no comércio de rua e nos centros de compras. O São Gonçalo Shopping organizou o “Halloween São Gonçalo Shopping: Uma Caça aos Doces de Arrepiar!”, com atividades previstas para sábado (31) e domingo (1º), das 15h às 19h. A inscrição é gratuita pelo site do São Gonçalo Shopping.

É necessário retirar o mapa às 15h, com tolerância de 45 minutos. As crianças que não chegarem a tempo perderão a vaga, que será disponibilizada às que estiverem na fila de espera presencial, aberta também às 15h. Foram disponibilizadas 200 vagas. Para o sábado (31), as inscrições já estão encerradas.