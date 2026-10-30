Barro Vermelho e Jóquei vão receber Caravana de Arte e Lazer

Os pequenos poderão aproveitar cama elástica, escorrega inflável, guerra de canudos, oficinas, jogos de tabuleiros, contato com personagens vivos e muita música - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

Os pequenos poderão aproveitar cama elástica, escorrega inflável, guerra de canudos, oficinas, jogos de tabuleiros, contato com personagens vivos e muita música - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

A Caravana de Arte e Lazer vai levar alegria para a criançada gonçalense em mais um fim de semana. Neste sábado (31), a ação acontece no Barro Vermelho, das 9h às 13h. Já no domingo (1º), as atividades serão realizadas no Jóquei, no mesmo horário.

O projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) percorre diversos bairros do município com o intuito de garantir um momento de lazer, esporte e interação para as crianças.

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Com supervisão dos recreadores, os pequenos poderão aproveitar cama elástica, escorrega inflável, guerra de canudos, oficinas, jogos de tabuleiros, contato com personagens vivos e muita música. Além disso, a caravana também distribui lanches para os participantes, tudo de forma gratuita.

Serviço:

Sábado (31/10) – Rua João Pessoa, nº 217 – Barro Vermelho, das 9h às 13h;

Domingo (1º/11) – Rua Antenor Rodrigues (Jockey Clube) – Jóquei, das 9h às 13h.