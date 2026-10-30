Hackers roubam R$ 34 bilhões da Binance, maior empresa de criptomoedas do mundo

Segundo especialistas, o caso é um dos maiores roubos já registrados no mercado de moedas digitais - Foto: Agência Brasil/ Michael Wensch/ Domínio Público

Segundo especialistas, o caso é um dos maiores roubos já registrados no mercado de moedas digitais - Foto: Agência Brasil/ Michael Wensch/ Domínio Público

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, foi alvo de um ataque hacker na quinta-feira (29). Os criminosos conseguiram roubar US$ 6,3 bilhões, cerca de R$ 34 bilhões, em aproximadamente 20 minutos. O caso é apontado por especialistas como um dos maiores roubos já registrados no mercado de moedas digitais.

As empresas americanas TRM Labs e Chainalysis, que acompanham movimentações de criptomoedas, suspeitam que o ataque tenha sido realizado por hackers ligados à Coreia do Norte. A Binance, porém, informou que ainda não conseguiu identificar os responsáveis.

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Após o crime, a corretora suspendeu temporariamente os saques, mas afirmou que os clientes não terão prejuízos. A empresa prometeu usar dinheiro próprio e um fundo de emergência para cobrir as perdas. A previsão é que os saques sejam liberados novamente em até 45 horas.

Até agora, cerca de US$ 3 bilhões (R$ 16,2 bilhões) do valor roubado foram localizados. Parte do dinheiro foi bloqueada por outras empresas de criptomoedas, mas ainda não há confirmação de que os valores tenham sido recuperados.

A Binance informou que está trabalhando com autoridades de vários países, incluindo o FBI, para investigar o ataque e tentar impedir que os criminosos usem o dinheiro roubado.