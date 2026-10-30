UFF promove encontro de jornalismo com debates sobre desinformação e crise climática

Controversas terá o tema "Jornalismo e transformação: O papel da profissão em contextos de desinformação e crise climática" - Foto: Universidade Federal Fluminense/Divulgação

Controversas terá o tema "Jornalismo e transformação: O papel da profissão em contextos de desinformação e crise climática" - Foto: Universidade Federal Fluminense/Divulgação

O Controversas, principal evento do curso de Jornalismo da Universidade Federa Fluminense (UFF), realiza este ano sua 20ª edição, desta vez com a missão especial de funcionar como “pré-evento” do 24º Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor).

O Controversas acontece no dia 3 de novembro com o tema "Jornalismo e transformação: O papel da profissão em contextos de desinformação e crise climática" e, seguindo a tradição, promoverá mesas de debates com nomes importantes do mercado, como a repórter da Revista Piauí e do podcast Foro de Teresina, Ana Clara Costa, e jornalista e roteirista e jornalista Renata Tupinambá, entre outros. Já o congresso da SBPJor vai de 4 a 6 de novembro. Ambos acontecem no principal campus da UFF, o Gragoatá, em Niterói.

Criado em 2010 pelo Departamento de Comunicação Social da UFF, o Controversas tem como objetivo promover reflexões críticas sobre temas relevantes para a comunidade acadêmica, o mercado profissional e o público em geral. O evento já recebeu em outras edições nomes como Flávia Oliveira, Consuelo Dieguez, Bernardo Mello Franco, Alex Escobar, Branca Vianna. O projeto é coordenado pela professora e jornalista Larissa Morais, e a equipe é formada por estudantes de Jornalismo e Publicidade da universidade. As atividades vão acontecer no auditório do bloco G do campus do Gragoatá.



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A programação do Controversas UFF terá início às 14h, com as boas-vindas aos participantes e a mesa de abertura “Jornalismo para a Transformação Social”, que terá como convidada a jornalista e professora aposentada da UFF Sylvia Moretzsohn, atualmente vinculada à Universidade do Minho (Portugal). Sylvia é uma referência nos estudos sobre desinformação e vai falar sobre o jornalismo como ferramenta de transformação da sociedade.

A mesa “Como enfrentar a mentira em redes digitais”, às 16h, contará com a participação da repórter da Revista Piauí e do Foro de Teresina, Ana Clara Costa, da professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e criadora do Coletivo Bereia, Magali Cunha, e da jornalista e professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Taís Seibt, idealizadora da agência Fiquem Sabendo. A ideia é debater os caminhos para o jornalismo enfrentar a circulação de desinformação nas redes digitais.

A programação segue com a mesa “Crise climática em pauta”, às 18h, que terá a presença dos jornalistas Alexandre Mansur, da Agência Valor Compartilhado, de Renata Tupinambá, da Rádio Yandê, e de Agostinho Vieira, do Projeto Colabora, e tem como objetivo pensar a atuação do jornalismo para ajudar a combater a crise climática.

Encerrando o evento, às 19h30 será realizada a mesa “Prata da Casa”, que reunirá profissionais recém formados em Jornalismo pela UFF que atuam em diferentes veículos de comunicação. A conversa terá a presença de Alex Martins (SporTV), Pedro Lima (portal Tempo Real), Cecile Mendonça (portal Techtudo), Isadora Nogueira (Inter TV) e Maria Eduarda Vieira (BandNewsFM). Além disso, será realizada também a cerimônia de entrega do 10° Prêmio Controversas, que reconhece os melhores trabalhos desenvolvidos por alunos de jornalismo da Universidade Federal Fluminense.

“É com muito orgulho que a gente realizada mais uma edição deste evento que já se tornou uma tradição do curso de Jornalismo da UFF, e que sempre foi público e gratuito”, comentou a professora Larissa Morais, coordenadora do evento.

Sobre o evento

Controversas UFF, 20ª edição

Tema: "Jornalismo e transformação social: O papel da profissão em contextos de desinformação e crise climática"

Quando: 3 de novembro de 2026, terça-feira

Onde: auditório do blogo G, campus Gragoatá

Horário: das 14h às 21h

Inscrições:

https://www.sympla.com.br/evento/controversas-uff-2026/3607380?algoliaID=cff98c418c032a0289c4f75228e895de

Gratuito, com vagas limitadas à lotação do auditório