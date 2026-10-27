Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, no interior fluminense, ganhará duas novas salas cirúrgicas

Nos oito primeiros meses deste ano, o hospital realizou 3.198 cirurgias, contra 2.461 no mesmo período de 2025, um aumento de aproximadamente 30% - Foto: Divulgação

Nos oito primeiros meses deste ano, o hospital realizou 3.198 cirurgias, contra 2.461 no mesmo período de 2025, um aumento de aproximadamente 30% - Foto: Divulgação

O Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, ganhará duas novas salas cirúrgicas para ampliar a capacidade de atendimento de pacientes de média e alta complexidade. Com a expansão, a unidade passará a contar com cinco salas de cirurgia.

Nos oito primeiros meses deste ano, o hospital realizou 3.198 cirurgias, contra 2.461 no mesmo período de 2025, um aumento de aproximadamente 30%.

Especializado no atendimento a pacientes com múltiplos traumas, o HERC recebe moradores de nove municípios da Região dos Lagos. Entre as principais ocorrências estão acidentes de trânsito, acidentes durante mergulhos em águas rasas e quedas. A demanda costuma aumentar durante as festas de fim de ano e as férias, quando a região recebe cerca de um milhão de turistas.

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O motoboy Otávio Gonçalves, de 32 anos, conhece a importância do atendimento prestado pela unidade. Após sofrer um acidente de moto, ele foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, posteriormente, transferido para o HERC, onde passou por cirurgia.

Depois de receber alta, Otávio voltou ao hospital para visitar amigos que permanecem internados. Na ocasião, destacou a importância dos investimentos na infraestrutura da unidade.

“A nossa região precisa de investimentos como esse”, comentou, durante conversa com Rafael Perez, outro motociclista vítima de acidente que aguarda a realização de uma cirurgia.

A ampliação do Centro Cirúrgico tem como objetivo agilizar os procedimentos, reduzir o tempo de espera e contribuir para a diminuição do período de internação e dos cuidados hospitalares.

As vítimas de acidentes chegam ao Centro de Trauma do HERC por meio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Já os pacientes encaminhados ao setor de emergência são regulados pelo Sistema Estadual de Regulação (SER).

Além de Araruama, o hospital atende moradores de Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema, municípios que integram a Região das Baixadas Litorâneas.