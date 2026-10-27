Cemitérios municipais de Itaboraí funcionarão das 8h às 17h no Dia de Finados

Os cemitérios municipais de Itaboraí se preparam para receber centenas de visitantes na próxima segunda-feira (02/11), em celebração ao Dia de Finados. Para que familiares e amigos possam prestar homenagens aos entes queridos, os cemitérios municipais funcionarão das 8h às 17h. A data, marcada pela saudade, também contará com missa, no Centro.

Vale destacar que durante a manhã, as equipes estarão disponíveis para atender a população, prestar esclarecimentos e auxiliar os visitantes na localização de túmulos, gavetas e demais espaços nos cemitérios, oferecendo orientações para que as pessoas possam realizar suas homenagens com tranquilidade.

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No Cemitério Municipal São João Batista, no Centro, haverá uma missa na capela, celebrada pelo padre da Igreja Matriz de São João Batista. A celebração será um momento de oração e reflexão para os familiares e demais pessoas que desejarem participar.

É importante informar que a Funerária Municipal também manterá o atendimento administrativo em seu horário normal.