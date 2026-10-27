Projeto ISHA realiza 3º Encontro de Mulheres em Niterói, com foco na saúde emocional e no acolhimento

A programação contará com palestras, sessões de auriculoterapia, momentos de oração, confraternização e sorteios para as participantes - Foto: Divulgação

A programação contará com palestras, sessões de auriculoterapia, momentos de oração, confraternização e sorteios para as participantes - Foto: Divulgação

Em meio aos desafios relacionados à saúde, aos relacionamentos e à rotina, muitas mulheres enfrentam suas dificuldades sem encontrar espaços de escuta e compreensão. Com o propósito de oferecer acolhimento e fortalecer a autoestima feminina, o Projeto ISHA realiza seu 3º Encontro de Mulheres no dia 29 de outubro, das 13h às 16h, na Câmara Municipal de Niterói.

Idealizada por Valéria Muniz, assistente social, terapeuta de mulheres e famílias e escritora, a iniciativa oferece acolhimento e orientação gratuita a mulheres que enfrentam dores crônicas, sofrimento emocional, conflitos familiares e os desafios da maternidade atípica. Além dos encontros presenciais, o projeto também disponibiliza orientações para acesso a atendimento on-line e gratuito em psicanálise.

A programação contará com duas palestras: “Vozes de Superação: Histórias de Mulheres que Ressignificaram a Dor” e “Além do Corpo: Autoestima, Sexualidade e Saúde Emocional da Mulher”. O encontro também terá sessões de auriculoterapia, momentos de oração, confraternização e sorteios para as participantes.

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Acolhimento que transforma vidas

Os depoimentos de mulheres atendidas pelo Projeto ISHA mostram como o acolhimento e o acompanhamento terapêutico podem contribuir para o bem-estar emocional, especialmente entre aquelas que encontram dificuldades para acessar serviços de saúde mental.

Residente no estado de São Paulo, Márcia Criss participa do projeto há 15 dias e já percebe mudanças após as primeiras sessões.

“Estou no projeto há 15 dias, mas, com apenas duas sessões, já senti uma mudança no meu comportamento. Acredito que essa iniciativa será muito importante para muitas mulheres, porque muitas estão precisando ser atendidas, acolhidas e amparadas neste momento”, relata.

Ela também destaca a dificuldade de encontrar atendimento e pessoas de confiança com quem possa compartilhar suas dores e receber orientação.

A recuperação da segurança e da autoconfiança é outro resultado destacado pelas participantes. Márcia Rangel conta que o acompanhamento tem contribuído para transformar a maneira como se sente.

“Antes de fazer a terapia, eu me sentia só e abandonada. Depois que comecei o acompanhamento, passei a me sentir mais segura e mais firme. Quero incentivar outras pessoas que tenham vontade a participar, porque esse projeto tem sido uma bênção na minha vida”, afirma.

Já Rosângela Araújo destaca que o acolhimento tem sido fundamental para enfrentar um período de tristeza e recuperar a esperança.

“Quero agradecer ao Projeto ISHA, porque tem sido maravilhoso. Quando fui atendida pela primeira vez, estava muito entristecida. Hoje, consigo perceber a importância do que esse projeto pode fazer na vida de cada mulher, especialmente em relação à identidade e à saúde mental”, conta.

Fibromialgia e o desafio de conviver com a dor

Além dos impactos físicos, a fibromialgia pode trazer desafios emocionais e sociais, especialmente quando a dor não é compreendida pelas pessoas ao redor. Aos 51 anos, Cíntia Patrícia relata que o afastamento de amigos após adoecer intensificou o sentimento de solidão.

“O Projeto ISHA tem sido uma bênção na minha vida e está me fazendo muito bem. Chegou em um momento em que eu estava desacreditada na humanidade”, conta.

Ela relata que sentia falta de acolhimento e de alguém disposto a ouvi-la sem questionar a realidade de sua dor.

“Depois que fiquei doente, meus amigos se afastaram. Às vezes, parecia que eu tinha uma doença contagiosa. Muitas vezes, eu mesma me abracei, porque sentia falta de um abraço e de alguém que pudesse me ouvir, sem dizer que a minha dor era coisa da minha cabeça.”

Para Cíntia, a falta de compreensão sobre a doença também afetou sua rotina e sua qualidade de vida. “A fibromialgia é real. Minha dor existe, me maltrata e tirou de mim o sorriso, o trabalho e tantas outras coisas.”

No acompanhamento oferecido pelo projeto, ela encontrou um espaço de escuta e apoio para enfrentar os desafios.

“No acolhimento que recebo por meio do Projeto ISHA, encontro apoio para me levantar e lembrar que sou importante. Sinto que sou compreendida e que acreditam nas minhas dores. Esse cuidado tem feito muito bem à minha vida.”

Participação gratuita

Os encontros do Projeto ISHA são realizados mensalmente, sempre na última quinta-feira de cada mês, das 13h às 16h, na Câmara Municipal de Niterói. A iniciativa busca ampliar o acesso ao acolhimento e fortalecer a rede de apoio às mulheres.

A participação é gratuita, mediante inscrição pelo link disponível na bio do Instagram oficial do projeto: @projetoishaoficial.

Serviço

Evento: 3º Encontro de Mulheres do Projeto ISHA — Especial Outubro Rosa

Data: 29 de outubro, quinta-feira

Horário: das 13h às 16h

Local: Câmara Municipal de Niterói

Entrada: gratuita, mediante inscrição

Inscrições: link disponível na bio do Instagram @projetoishaoficial