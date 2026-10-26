Adolescente de 14 anos morre em desabamento de imóvel em São João de Meriti

No momento do acidente, um serviço de demolição era realizado no local - Foto: Reprodução

No momento do acidente, um serviço de demolição era realizado no local - Foto: Reprodução

Um adolescente de 14 anos morreu e dois homens ficaram feridos após o desabamento de um imóvel na tarde deste domingo (25), em Coelho da Rocha, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No momento do acidente, um serviço de demolição era realizado no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h52 para atender o caso na Rua Cacilda. Ruan Guilherme da Silva foi encontrado desacordado. Os socorristas chegaram a reanimar jovem, que sofreu nova parada cardiorrespiratória e morreu às 15h53.

Leia também: Criança é baleada perto de casa no Complexo da Penha

Foragido acusado de participar da morte de PM na Dutra não retorna à prisão após saída temporária

Os outros dois homens, de 46 e 58 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, com estado de saúde moderado.

Depois do acidente, a Defesa Civil municipal realizou uma vistoria e determinou a interdição total do imóvel. De acordo com a prefeitura, as construções próximas também passaram por avaliação e não oferecem risco.

Ainda de acordo com a prefeitura, o dono do imóvel não foi identificado. A Polícia Civil fará a perícia para identificar o que provocou o desabamento.