Lula marca presença em ato em Copacabana neste sábado (24)

A caminhada organizada pela campanha do presidente, teve início por volta das 8h, na altura do Posto 5, na Avenida Atlântica - Foto: Reprodução/TV Globo

A caminhada organizada pela campanha do presidente, teve início por volta das 8h, na altura do Posto 5, na Avenida Atlântica - Foto: Reprodução/TV Globo

O presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), está no penúltimo ato de campanha, em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (24). O político chegou no local por volta das 9h40.

A um dia do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, Lula se encontra com apoiadores no estado que é o reduto eleitoral do rival, Flávio Bolsonaro (PL).

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A caminhada organizada pela campanha do presidente, teve início por volta das 8h, na altura do Posto 5, na Avenida Atlântica.

As falas de Lula devem ser breves e em cima do carro de som em movimento. Esse mecanismo foi adotado pois, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não permite comícios eleitorais dias antes da votação.

Resultado do 1º turno

O primeiro turno, ocorrido no dia 4 de outubro, encerrou com Flávio Bolsonaro na frente com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%, de acordo com os números do TSE.

Campanha nas redes sociais

Os atos de campanha de Lula para o segundo turno foram marcados por intensa presença nas redes sociais. O canal “Exército do Lula”, no aplicativo de mensagem, WhatsApp, liderado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), reuniu neste sábado (24), mais de 10,6 milhões de seguidores. No canal, são organizados atos e ‘missões’ para os apoiadores.

Do RJ para SP

Após o fim do ato em Copacabana, Lula finaliza a campanha na Avenida Paulista, em São Paulo. A concentração será perto do Museu de Arte de São Paulo (Masp), às 14h. É esperado que o presidente se reúna com os apoiadores por volta das 16h.

Lula irá às urnas em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana, às 8h. Em seguida, ele voltará para a capital no fim da tarde, e acompanhará a apuração no Hotel Intercontinental, junto com aliados.