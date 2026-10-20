Prefeito de Niterói vistoria andamento de obras no Cinema Icaraí e na Praça Getúlio Vargas

Atualmente, o prédio do cinema recebe a execução de novas etapas estruturais e de acabamento dos espaços que irão compor o complexo cultural - Foto: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

Atualmente, o prédio do cinema recebe a execução de novas etapas estruturais e de acabamento dos espaços que irão compor o complexo cultural - Foto: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

Parte do processo de criação de um novo complexo cultural, as obras do futuro Cine Concerto Sérgio Mendes e da Praça Getúlio Vargas avançam, em Icaraí, na zona sul da cidade. A remodelação, realizada pela Prefeitura de Niterói, engloba a reforma do prédio histórico do Cinema Icaraí e a reurbanização da pracinha. A perspectiva é que, ao fim da reforma, a região se beneficie com a recuperação de um símbolo local e com a dinamização das possibilidades de uso de ambos os espaços pela população e pela comunidade artística. As obras são feitas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

“O Cinema Icaraí está recebendo uma restauração muito cuidadosa, digna de um bem tombado como patrimônio histórico. A fachada original, toda em estilo art déco, reflete traços dos anos 1940, do século passado. Além da restauração, o centro cultural ainda vai receber um restaurante para compor a experiência. Será um grande centro de entretenimento, de cultura e de lazer para todos os moradores, não só de Icaraí, mas de toda a cidade e visitantes”, reforçou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

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Atualmente, o prédio do cinema recebe a execução de novas etapas estruturais e de acabamento dos espaços que irão compor o complexo cultural. Já foi concluída a concretagem da laje de piso das duas salas de cinema. As equipes também trabalham na primeira laje dos camarins, enquanto parte da laje de piso do restaurante localizado no pavimento superior já foi concretada.

Paralelamente, os serviços de instalações elétricas e hidráulicas continuam, assim como as etapas de acabamento em diferentes áreas do edifício. Na entrada principal, no antigo saguão, as equipes continuam o trabalho de pesquisa e restauração das esquadrias históricas, preservando as características originais do prédio. O espaço contará com recepção e bomboniere.

"Será um grande centro de entretenimento, de cultura e de lazer para todos os moradores, não só de Icaraí, mas de toda a cidade e visitantes”, reforçou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves | Foto: Sergio Soares

Nos pavimentos superiores, o projeto prevê a implantação de um restaurante, duas salas de cinema, camarins e espaços administrativos destinados à Orquestra da UFF. O grande salão de concertos, destinado à Orquestra Sinfônica Nacional, já conta com a estrutura do palco concluída. O ambiente também poderá receber sessões de cinema, com a instalação de uma tela retrátil.

Em relação à Praça Getúlio Vargas, as equipes trabalham na execução do playground, na construção dos canteiros de plantas, na implantação dos pisos internos, na requalificação das calçadas externas e na construção do espaço destinado aos animais de estimação, o pet place. Os serviços de drenagem já foram concluídos.

As próximas etapas incluem a instalação de rampas de acessibilidade, quiosques, postes de iluminação, equipamentos de ginástica para a terceira idade e medidas de traffic calming, voltadas à redução da velocidade dos veículos.

O projeto prevê ainda espaços para pequenos eventos e feiras, áreas gramadas e a preservação de todas as estátuas existentes, conforme as normas de proteção ao patrimônio histórico. O trecho em frente ao cinema, que permanece bloqueado pelo canteiro de obras, receberá piso em pedra portuguesa, bancos, canteiros e rampas após a liberação da área.