Lavrador de 71 anos é premiado por poema sobre agricultura em Saquarema - Foto: Divulgação

Lavrador de 71 anos é premiado por poema sobre agricultura em Saquarema - Foto: Divulgação

A paixão pela agricultura levou o lavrador e pedreiro Valcir Reis da Silva, de 71 anos, a escrever seu primeiro poema e conquistar o primeiro lugar na categoria D do Prêmio de Poesia Roseana Murray, em Saquarema, na Região dos Lagos. Estudante da V Fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, ele venceu com a obra “A paixão pela agricultura”.

A premiação foi realizada no auditório da Casa do Educador, em Porto da Roça, na última sexta-feira (9) e contou, ao todo, com 15 estudantes da rede municipal, com idades entre 10 e 72 anos. Todos tiveram seus poemas reconhecidos durante a cerimônia.

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Nascido e criado em Saquarema, Valcir passou cerca de 30 anos fora do município antes de retornar. A ideia de escrever sobre a agricultura surgiu da ligação que mantém com a atividade e do incentivo da professora Kátia Regina Junqueira, da rede municipal de ensino.

“É a primeira vez que escrevi poesia. Como eu tenho muita paixão pela lavoura, a professora Kátia me estimulou a escrever sobre o assunto”, contou.

No poema, o estudante transforma sua experiência no campo em versos sobre o plantio, os cuidados com a terra e a colheita. A agricultura aparece como parte do processo de produção de alimentos e de sustento, tema que levou para a premiação.

A professora Kátia celebrou o resultado e destacou a importância do trabalho desenvolvido em sala de aula. | Foto: Divulgação

A professora Kátia celebrou o resultado e destacou a importância do trabalho desenvolvido em sala de aula.

“Nossa, desde o dia em que soubemos do resultado do Valcir, foi uma felicidade total na escola. A partir do momento em que o professor entra na sala de aula, o trabalho flui e os alunos começam a dar respostas. Esse trabalho é encantador”, orgulhou-se a professora.

Nesta edição, os participantes foram desafiados a produzir poemas inspirados no livro Da Minha Janela, do escritor Otávio Júnior, que compareceu à cerimônia. Vencedor do Prêmio Jabuti na categoria literatura infantil em 2020, ele acompanhou a leitura das obras premiadas e destacou as emoções e as mensagens transmitidas pelos estudantes.

A escritora Roseana Murray, que dá nome ao prêmio e já morou em Saquarema, também participou do encontro, por meio de uma chamada de vídeo. Ela falou sobre a satisfação de inspirar os alunos da rede municipal e ressaltou a importância da leitura e da descoberta de versos para a construção da poesia.

A iniciativa é organizada pela rede municipal de educação e busca incentivar a expressão dos estudantes por meio da literatura. Segundo Elisangela Costa, coordenadora das salas de leitura da rede e organizadora do prêmio, os poemas permitem que os alunos expressem sentimentos e desenvolvam o interesse pela leitura.

Os trabalhos vencedores serão utilizados em materiais escolares da rede municipal de Saquarema em 2027, ampliando o reconhecimento dos estudantes para além da cerimônia de premiação.

Confira os vencedores do Prêmio de Poesia Roseana Murray:

Categoria A

1º lugar: Thalles da Conceição da Silva, 11 anos — Escola Municipal João Lauriano da Silva.

2º lugar: Heitor Andrade Cavalcanti Matheus, 11 anos — Escola Municipal Lucio Nunes.

3º lugar: Isis Cristina Baptista da Silva, 10 anos — Escola Municipal Sebastião Manoel dos Reis.

Categoria B

1º lugar: Dominik Santos de Lima Bento, 12 anos — Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira.

2º lugar: Jade Dutra Santos, 13 anos — Centro Municipal de Educação Padre Manuel.

3º lugar: Vitória Alcântara Tiburcio, 11 anos — Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo.

Categoria C

1º lugar: Sarah de Sá Gomes, 15 anos — Escola Municipal Jardim Ipitangas.

2º lugar: Ingryd Vitoria Alves de Oliveira, 14 anos — Escola Municipalizada Paulo Luiz Barroso.

3º lugar: Mayara Poubel da Silva, 16 anos — Escola Municipal Luciana Santana Coutinho.

Categoria D

1º lugar: Valcir Reis da Silva, 71 anos — Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo.

2º lugar: Rute Leia Gomes Arnoud, 58 anos — Escola Municipal Edilson Vignoli de Marins.

3º lugar: José Carlos da Silva, 72 anos — Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo.

Categoria E

1º lugar: Jaqueline Diamantino, 43 anos — Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo.

2º lugar: Neli Cassani Gomes, 69 anos — Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães.

3º lugar: Maria de Fátima Cardoso, 67 anos — Escola Municipal Edilson Vignoli Marins.