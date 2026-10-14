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Motociclista é levado ao Heal após se envolver em colisão na BR-101

A circulação de veículos pela via já foi retomada

relogio min de leitura | Redação
O motociclista foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal)
O motociclista foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) -

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na BR-101, na altura do km 319, perto do Atacadão, na manhã desta quarta-feira (14).

De acordo com informações preliminares, a colisão ocorreu por volta das 8h47, na pista sentido Rio de Janeiro. O motociclista teve ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

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As faixas das vias foram liberadas para a circulação de veículos, por volta das 9h40.

Tags:

Acidente de Trânsito BR-101 Motociclista ferido notícias de acidentes segurança viária socorro médico

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