Motociclista é levado ao Heal após se envolver em colisão na BR-101

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na BR-101, na altura do km 319, perto do Atacadão, na manhã desta quarta-feira (14).

De acordo com informações preliminares, a colisão ocorreu por volta das 8h47, na pista sentido Rio de Janeiro. O motociclista teve ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Leia também:

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro vendidas na internet



PF e CGU atuam contra desvios de recursos da saúde pública



As faixas das vias foram liberadas para a circulação de veículos, por volta das 9h40.