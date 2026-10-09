Cerca de 192 mil pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio neste feriadão

Segundo a Rodoviária do Rio, cerca de 192 mil pessoas passarão pelo local durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Nesta sexta-feira (09), a previsão é que o terminal registre a maior saída da cidade: cerca de 24 mil passageiros.

Já na segunda-feira (12), também Dia das Crianças, será marcado pela grande quantidade de desembarques: mais de 26,5 mil. Para atender toda essa demanda de pessoas, as 40 viações colocaram uma frota de 6,3 mil ônibus circulando, sendo 1,4 mil extras.

A concessionária também informa que cerca de 16 mil pessoas chegarão ao Rio de Janeiro pelo terminal. Mas, esse número cresce já no sábado (10), com cerca de 26 mil pessoas. No mesmo dia, os embarques devem registrar um movimento em torno de 16 mil pessoas.

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A maior movimentação do feriadão está prevista para acontecer no fim da segunda-feira, data em que é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. De acordo com a Rodoviária do Rio, mais de 53,2 mil passageiros devem passar pelo terminal, entre embarques e desembarques.

Os destinos mais procurados por quem deixa o Rio de ônibus no período são as cidades da Região dos Lagos, Costa Verde, Serra Fluminense e o interior do estado, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais.