Estados Unidos terão primeira execução pública em 90 anos

Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, afirmou na quinta-feira (08), que o público poderá assistir à execução de Nidal Hasan. Ele foi condenado por matar 13 pessoas em um ataque a tiros na base militar de Fort Hood, no Texas, em 2009.

A aplicação da pena está marcada para o dia 3 de dezembro e será realizada por um pelotão de fuzilamento. Segundo o secretário em em entrevista para o canal de TV Real America's Voice, o exército vai garantir que as pessoas consigam assistir ao fuzilamento. Hegseth também afirmou que a exposição pública servirá para demonstrar que esse tipo de crime tem consequências graves nos EUA.

Ainda não está claro se haverá espectadores no local ou se a execução será transmitida pela internet ou pela televisão. Questionado sobre se Hasan havia feito algum pedido final ou entrado em contato com o governo Trump, Hegseth respondeu apenas: "Não me importa. Vamos vê-lo em 3 de dezembro."

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A última execução pública no país aconteceu no ano de 1936, no Kentucky. Rainey Bethea, um homem negro condenado por estuprar uma mulher branca, foi enforcado diante de uma multidão. O caso marcaria o primeiro fuzilamento militar nos Estados Unidos desde 1945.

O último aconteceu com o soldado Eddie Slovik, morto na França por deserção durante a Segunda Guerra Mundial, segundo a emissora NPR. A última execução de um militar dos Estados Unidos ocorreu em 1961, quando John A. Bennett foi enforcado no Kansas, após ser condenado por estupro e tentativa de assassinato de uma menina de 11 anos.