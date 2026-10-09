Sem praia no feriadão: Confira a previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói!

As cidades de São Gonçalo e Niterói têm grandes chances de chuva nos próximos dias - Foto: ARQUIVO/OSG

As cidades de São Gonçalo e Niterói têm grandes chances de chuva nos próximos dias - Foto: ARQUIVO/OSG

Com o feriadão se aproximando, muitas pessoas planejam aproveitar o sol para ir à praia, mas infelizmente o carioca terá que mudar de planos neste final de semana e no feriado da segunda-feira (12), pois há previsão de chuva em quase todos os dias. Confira a previsão do tempo:

De acordo com a previsão do ClimaTempo, haverá chuva em São Gonçalo e Niterói a partir deste sábado (11).

São Gonçalo

Sexta-feira (9): O dia será de sol e muitas nuvens no período da tarde. Durante à noite, ainda haverá nebulosidade, mas sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 30ºC.

Sábado (10): O dia será de sol e momentos de céu nublado. Durante à noite, chove forte. A expectativa é de 11 mm de chuva. A temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 32ºC.

Domingo (11): O dia será de sol com muitas nuvens, enquanto à tarde e à noite serão com pancadas de chuva. É esperado 4.6 mm de chuva. A temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 30ºC.

Segunda-feira (12): O dia será de sol com muitas nuvens, enquanto à tarde e à noite serão com pancadas de chuva. A expectativa é de 0.5 mm de chuva. A temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 28ºC.

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Niterói

Sexta-feira (9): O dia será de sol e muitas nuvens no período da tarde. Durante à noite, ainda haverá nebulosidade, mas sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 22ºC e a máxima de 28ºC.

Sábado (10): O dia será de sol e momentos de céu nublado. Durante à noite, haverá pancadas de chuva. A expectativa é de 6.8 mm de chuva. A temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 30ºC.

Domingo (11): O dia será de sol com muitas nuvens, enquanto à tarde e à noite serão com pancadas de chuva. É esperado 2.5 mm de chuva. A temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 29ºC.

Segunda-feira (12): O dia será de sol com muitas nuvens, enquanto à tarde haverá pancadas de chuva. Durante à noite, sem chuva.. A temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 27ºC.