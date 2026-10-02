Hemorio adota novas regras para doação de sangue

O Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado e o número ideal de doadores é de cerca de 400 por dia - Foto: Divulgação

O Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado e o número ideal de doadores é de cerca de 400 por dia - Foto: Divulgação

As novas regras para doação de sangue já estão valendo nas unidades do Hemorio da capital, Duque de Caxias, Teresópolis e Santo Antônio de Pádua. Entre as novidades, está o fim da idade limite para doar sangue e a redução para 7 dias no intervalo entre procedimentos estéticos, como tatuagens, e a doação. A nova política pode ampliar de 5 a 10% a arrecadação de hemocomponentes no Rio, beneficiando a rede pública de saúde. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Antes, a doação era de 16 a 69 anos. Agora, se o doador mantiver o hábito de doar sangue, ao menos duas vezes ao ano, pode continuar após os 70 anos. Basta que estejam saudáveis, sejam considerados aptos na avaliação clínica realizada pelo serviço de hemoterapia, e respeitem os intervalos e a frequência definidos para essa faixa etária.

É o caso de Ilton Borges da Silva, 70, que foi ao Hemorio nesta sexta-feira (02/10) para retomar sua rotina de doações. O segurança aposentado vai ao Hemorio desde 1997, e hoje fez sua 42ª doação, desta vez de hemácias. Em março deste ano precisou parar de doar por ter alcançado a idade limite. Com a mudança nas regras, ele quer continuar por mais 20 anos.

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Outra novidade é a redução do intervalo entre a realização de uma tatuagem e a doação de sangue. Na regra anterior, era necessário esperar de 6 a 12 meses para doar. O novo intervalo é de 7 dias, desde que o procedimento tenha sido feito em estabelecimento que cumpra as normas de segurança.

Além disso, quem fez maquiagem definitiva ou passou por procedimentos estéticos, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento também entra no novo intervalo de sete dias. Quando a avaliação sobre as normas de biossegurança não for possível no estabelecimento, o prazo será de quatro meses. Para piercing na boca ou na região genital, a doação poderá ser feita quatro meses após a retirada.

A nova política reduz ainda o tempo de espera para que pessoas temporariamente impedidas voltem a doar. Para quem passou por endoscopia ou utilizou anabolizantes sem prescrição médica, por exemplo, o prazo cai de seis para quatro meses. Pessoas com hipotireoidismo passam a poder doar sangue, desde que sua condição esteja sendo tratada e seu quadro de saúde seja estável clinicamente.

O Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado e o número ideal de doadores é de cerca de 400 por dia. No ano passado, foram coletadas 96 mil bolsas.