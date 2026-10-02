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Mega-Sena e outras loterias tem sorteios antecipados por conta do primeiro turno das eleições

Sorteios acontecerão neste sábado (03), às 21g

relogio min de leitura | Redação
Mega-Sena tem data de sorteio alterada por conta das eleições do próximo domingo (04)
Mega-Sena tem data de sorteio alterada por conta das eleições do próximo domingo (04) -

A Caixa Loterias informou nesta sexta-feira (02) que o sorteio da Mega-Sena que ocorreria no domingo (04) foi antecipado devido à realização do primeiro turno das eleições. Os números serão sorteados neste sábado (03) às 21h (horário de Brasília).

Além da Mega-Sena, outras seis loterias foram adiantadas. São elas:

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• Lotofácil;

• Quina;

• Timemania;

• Dia da Sorte;

• +Milionária; e

• Loteria Federal.

As apostas poderão ser realizadas até as 20h do sábado (3).

Tags:

Mega Sena Sorteio

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