Mega-Sena e outras loterias tem sorteios antecipados por conta do primeiro turno das eleições

Mega-Sena tem data de sorteio alterada por conta das eleições do próximo domingo (04) - Foto: Divulgação/Caixa Econômica Federal

Mega-Sena tem data de sorteio alterada por conta das eleições do próximo domingo (04) - Foto: Divulgação/Caixa Econômica Federal

A Caixa Loterias informou nesta sexta-feira (02) que o sorteio da Mega-Sena que ocorreria no domingo (04) foi antecipado devido à realização do primeiro turno das eleições. Os números serão sorteados neste sábado (03) às 21h (horário de Brasília).

Além da Mega-Sena, outras seis loterias foram adiantadas. São elas:

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• Lotofácil;

• Quina;

• Timemania;

• Dia da Sorte;

• +Milionária; e

• Loteria Federal.

As apostas poderão ser realizadas até as 20h do sábado (3).