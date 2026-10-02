Mega-Sena e outras loterias tem sorteios antecipados por conta do primeiro turno das eleições
Sorteios acontecerão neste sábado (03), às 21g
min de leitura | Redação
A Caixa Loterias informou nesta sexta-feira (02) que o sorteio da Mega-Sena que ocorreria no domingo (04) foi antecipado devido à realização do primeiro turno das eleições. Os números serão sorteados neste sábado (03) às 21h (horário de Brasília).
Além da Mega-Sena, outras seis loterias foram adiantadas. São elas:
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• Lotofácil;
• Quina;
• Timemania;
• Dia da Sorte;
• +Milionária; e
• Loteria Federal.
As apostas poderão ser realizadas até as 20h do sábado (3).