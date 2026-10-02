Vídeo mostra destruição de casa que pegou fogo com duas crianças em SG. Vítimas estão internadas em estado grave
Irmãs, de 2 e 6 anos, estão internadas em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Mãe não estava em casa. Vizinhos fizeram socorro
Um vídeo com imagens da casa destruída por um incêndio, onde estavam duas irmãs, de 2 e 6 anos, no bairro de Maria Paula, São Gonçalo, na madrugada do último dia 30 circula pela Internet, provocando lamentos e manifestações pela melhora no estado de saúde das vítimas, internadas em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Aas imagens foram feitas pela Polícia Civil para amparar o trabalho de investigação sobre o caso.
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As cenas dão a noção exata da destruição no imóvel, no bairro de Maria Paula. As meninas tiveram cerca de 90% do corpo queimado depois que a casa onde moravam, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, pegou fogo. Elas estavam com o irmão de 4 anos, que não se feriu. O menino foi acolhido pelo Conselho Tutelar. A mãe não estava em casa quando as chamas começaram, por volta de 1h. As crianças foram socorridas por vizinhos e levadas para o Heat. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o estado de saúde das duas continua muito grave. Elas permanecem entubadas e sedadas.
Mãe responderá em liberdade - A mãe das crianças havia sido presa em flagrante por abandono de incapaz. O Ministério Público pediu a conversão da prisão em preventiva, alegando a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A defesa, por sua vez, pediu o relaxamento da prisão ou, alternativamente, a concessão da liberdade provisória, o que foi atendido pela justiça. O juiz que avalia o caso na comarca de SG homologou o flagrante e negou o pedido de relaxamento, mas entendeu que não havia elementos que justificassem a prisão preventiva pelo fato de a mãe das crianças não ter antecedentes criminais e nem investigação em andamento. Ela responderá em liberdade ao inquérito instaurado inicialmente na 74ªDP (Alcântara).
Outro casos - Na noite desta quinta-feira (1º), um menino de apenas 1 ano e 10 meses deu entrada na unidade após ser atingido pela explosão de um botijão de gás dentro da residência da família, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. A criança sofreu queimaduras graves na face, no tórax e nos membros inferiores. Após receber os primeiros atendimentos no Hospital Geral de Piraí, o menino foi transferido para o HEAT e encaminhado ao CTI pediátrico, onde permanece sob cuidados médicos.