Lula fica fora de debate da Globo nesta quinta-feira (1); quatro candidatos estão confirmados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estará no debate entre candidatos à Presidência da República que a TV Globo realiza nesta quinta-feira (1), nos estúdios da emissora, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente à emissora nesta quarta-feira (30).

Com a ausência de Lula, quatro candidatos estão confirmados no encontro: Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). O debate será comandado pelo jornalista César Tralli e terá transmissão ao vivo diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O público também poderá acompanhar o programa pelo g1 e pela GloboNews.

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Debate começa depois do Jornal Nacional

O programa está marcado para começar às 21h30, logo após o Jornal Nacional. Com isso, a Globo ocupará pela primeira vez o espaço normalmente reservado à novela das 21h, "Quem Ama Cuida".

A discussão será dividida em quatro blocos. Em dois deles, os participantes terão de abordar assuntos previamente definidos. Nos outros dois, os próprios candidatos poderão escolher os temas das perguntas. O cenário terá um mapa do Brasil no centro, que será utilizado como parte da dinâmica do encontro.

Entre os assuntos previstos estão a preservação da Amazônia, a segurança nas fronteiras, o enfrentamento ao crime organizado e os problemas de infraestrutura que afetam as exportações brasileiras.

Os candidatos também poderão selecionar assuntos apresentados no telão para formular perguntas aos adversários.

Tempo para perguntas e respostas

Cada candidato terá regras específicas de tempo durante os confrontos. Quem fizer uma pergunta terá dois minutos para dividir entre a formulação da questão e a réplica. Já quem responder contará com três minutos, distribuídos entre a resposta e a tréplica. Ao final do programa, os participantes terão espaço para fazer suas considerações finais.

Zema entrou na lista após decisão do TSE

A participação de Romeu Zema foi confirmada depois de uma decisão tomada na terça-feira (29) pelo ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ministro concedeu uma liminar, decisão provisória, após um pedido apresentado pelo Partido Novo. A medida modificou o entendimento aplicado anteriormente pelo tribunal sobre os critérios para participação de candidatos em debates promovidos por emissoras de rádio e televisão.

A decisão determinou a participação de candidatos do Novo nos debates das eleições de 2026. Entre eles estão Kiko Caputo, candidato ao governo do Distrito Federal, e André Marinho, que disputa o governo do Rio de Janeiro.

A determinação também alcançou Zema, candidato do Novo à Presidência, garantindo sua participação nos debates realizados pelas emissoras de rádio e televisão.