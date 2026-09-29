Eleitores terão transporte gratuito nos dias de votação

A suspensão da cobrança de tarifa será válida para ônibus municipais e intermunicipais, além de trens, metrô e barcas - Foto: Divulgação/TRE

A suspensão da cobrança de tarifa será válida para ônibus municipais e intermunicipais, além de trens, metrô e barcas - Foto: Divulgação/TRE

No dia 4 de outubro, data do primeiro turno das Eleições 2026, eleitoras e eleitores de todo o estado terão acesso a transporte coletivo municipal e intermunicipal gratuito. A iniciativa tem o objetivo de garantir que todas as pessoas possam exercer o direito ao voto, independentemente de sua condição econômica ou localização. A gratuidade do transporte público urbano é regulamentada pela Resolução TSE 23.759/2026.

A suspensão da cobrança de tarifa será válida para ônibus municipais e intermunicipais, além de trens, metrô e barcas. A medida também contempla o BRT e o VLT e valerá no dia 25 de outubro, caso haja segundo turno.

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Na Capital, que concentra cerca de cinco milhões de eleitoras e eleitores, a gratuidade será oferecida das 6h às 20h dos dias de votação. Informações sobre itinerários e sobre o transporte gratuito nos demais municípios estão disponíveis no site do TRE-RJ, no Portal das Eleições 2026, em Para os Eleitores e Eleitoras > Transporte Gratuito de Eleitores.

Continua proibida a oferta de transporte de eleitores por candidatos, partidos políticos ou federações partidárias.

O transporte gratuito no dia da votação foi disponibilizado pela primeira vez nas Eleições 2024, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2023, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.013.