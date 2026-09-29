Maricá reúne estudantes para debates sobre bullying e racismo

A proposta da atividade foi abordar o bullying de forma participativa, utilizando situações próximas à realidade - Foto: Katito Carvalho/Prefeitura de Maricá

A proposta da atividade foi abordar o bullying de forma participativa, utilizando situações próximas à realidade - Foto: Katito Carvalho/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá realizou, nesta terça-feira (29/9), mais uma etapa da 'Semana Entre Altos e Baixos' com alunos do 9º ano do CEPT Leonel Brizola, em Itaipuaçu. Com o tema “Não é brincadeira quando machuca: racismo e bullying”, a programação da Secretaria de Juventude e Participação Popular levou momentos de reflexão e diálogo sobre situações de preconceito e violência, reforçando a importância da escuta e da busca por apoio.

A proposta da atividade foi abordar o bullying de forma participativa, utilizando situações próximas à realidade dos estudantes para estimular a reflexão coletiva. A coordenadora do projeto, Camila Neves, destacou que a dinâmica busca criar um espaço de escuta ativa. “Essa campanha é sobre saúde mental e, por isso, estamos escutando os alunos. Trazemos uma proposta com brincadeiras, deixando as coisas mais interativas, o que promove uma troca e receptividade maior”, explicou.

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Para o psicólogo Ricardo Junior Amorim, a abordagem lúdica facilita a atenção dos estudantes. “Trouxemos situações que acontecem no dia a dia. Normalmente, muitos passam ou veem isso acontecer, mas não têm coragem de falar por acharem que estão sem apoio. É importante mostrar que a Casa e a Secretaria da Juventude estão aqui para que, se precisarem, tenham com quem contar”, afirmou.

A estudante Maria Clara Santos, do 9º ano, destacou o engajamento dos colegas durante a atividade. “Foi muito bom. Várias pessoas participaram e foi importante falar sobre bullying. A palestra e as brincadeiras foram bem divertidas”, contou.

Saúde mental na melhor idade

No período da tarde, a Semana Entre Altos e Baixos prosseguiu no CEPT Leonel Brizola com uma atividade destinada aos alunos da Escola de Idosos. Com o tema “Cuidando da saúde mental na melhor idade”, o encontro ampliou a discussão sobre o bem-estar emocional para o público da terceira idade.

A iniciativa reforçou a importância de cuidar da mente em todas as fases da vida, promovendo um espaço para diálogo, convivência e troca de experiências.